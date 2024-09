A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré já participou da procissão do Círio? Veja

O Círio de Nazaré é uma das maiores festividades religiosas do mundo e a maior do Brasil, que ocorre sempre no segundo domingo de outubro em Belém, no Pará. A procissão com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, criada em 1969, embala mais de dois milhões de fiéis pelo trajeto - e pelas ruas paralelas - até a Basílica Santuário de Nazaré, onde também está localizada a imagem original da Santa, encontrada pelo caboclo Plácido no ano de 1700.

Por ser um símbolo importante e antigo, a versão original de Nossa Senhora permanece o ano inteiro dentro do Glória Altar-mor, um altar localizado na região mais alta da Basílica, e desce apenas duas vezes no ano; a primeira no mês de maio, em festejos da elevação da Basílica à Santuário; a segunda no sábado que antecede o Círio. Mas, para além dessas datas, a imagem original da "Rainha da Amazônia", como é carinhosamente chamada pelos fiéis, também já saiu da Basílica para outras situações, como para ser peregrinada na procissão do Círio de Nazaré. Confira abaixo.

Visita do Papa em Belém

A primeira vez em que a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré saiu da Basílica de Nazaré foi em 9 de julho de 1980, quando o Papa João Paulo II visitou a cidade Belém e abençoou os fiéis da janela do arcebispado na Praça da Sé.

A visita ao Pará não estava prevista no roteiro. Porém, religiosos assinaram uma carta e enviaram para o Vaticano, pedindo a inclusão de Belém. Foi o primeiro e único Papa a visitar a Amazônia.

200 anos do Círio de Nazaré

A segunda saída da Basílica da versão original da "Nazinha", como também é chamada pelos fiéis, foi em 1992 para participar da 200ª edição do Círio de Nazaré, substituindo a Imagem Peregrina.

Saída surpresa e histórica

Momento raro na história, a terceira vez - e, até então, última - em que a imagem original saiu da Basílica foi no Círio de 2021, quando foi levada pelo coordenador da festa, Albano Martins, até a área externa da igreja para ser apresentada aos devotos que não conseguiram entrar para a cerimônia da descida da Santa do Altar-mor no sábado que antecede o Círio.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)