Igarapé Murutucu: veja onde é hoje, em Belém, o local onde Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré, uma das mais importantes manifestações religiosas do Brasil, teve início há mais de 200 anos, com a descoberta da imagem da Santa por um caboclo chamado Plácido José de Souza. Segundo a tradição, a imagem foi encontrada às margens do Igarapé Murutucu, um rio que hoje não existe mais em Belém. Mas onde seria localizado esse famoso igarapé nos dias de hoje?

De acordo com história, a imagem, que misteriosamente retornava ao igarapé após ser levada para outros lugares, despertou a devoção dos moradores da região e deu origem à grandiosa festa do Círio de Nazaré.

Onde estaria hoje o Igarapé Murutucu?

Com o passar dos anos, a cidade de Belém se expandiu e a paisagem urbana se modificou significativamente. Muitos dos igarapés que cortavam a cidade foram transformados em canais ou soterrados para dar lugar a ruas e avenidas. O Igarapé Murutucu não foi exceção e também seguiu esse destino, mas sua história permanece viva na memória do povo paraense, especialmente no mês de outubro.

O Igarapé Murutucu ficava onde atualmente está localizada a Travessa 14 de Março, atrás da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Nazaré. Esse local é conhecido por ter sido o ponto exato onde, em 1700, o caboclo Plácido encontrou a imagem da santa.

Local onde a imagem foi encontrada é identificado como a Travessa 14 de Março, nos fundos da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. (Imagem: OLiberal)

A localização da Basílica

A Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, localizada na Avenida Nazaré, foi erguida em 1909. Com nove sinos, o Santuário foi tombado pelo Departamento de Patrimônio do Estado do Pará em 1992.

O local é o mesmo onde imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada por Plácido José de Souza. A imagem original permanece no altar-mor da basílica e, a cada ano, durante o Círio de Nazaré, recebe um novo manto.

Atualmente, a Basílica é o ponto central das celebrações do Círio. A procissão, que reúne milhões de fiéis, tem seu início e término na igreja, tornando-a o coração espiritual da festa.

Cartão postal antigo da Basílica de Nazaré mostra Ermida de Plácido ao lado da igreja. (Reprodução/Redes Sociais)

