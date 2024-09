Exposição 'Canoas de Promesseiros', no TCE-PA, rende homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

O fato de a devoção mariana dos paraenses se expressar, sobretudo neste período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em todos os espaços de Belém e de cidades de outras regiões do Pará, é realçado com a exposição "Canoas de Promesseiros" que o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) abrirá nesta quarta-feira (2), às 17h. A mostra com 200 barquinhos de miriti, confeccionados por artesãos do município de Abaetetuba, no nordeste do estado, e coloridos por crianças e adolescentes em oficinas de pintura organizadas pelo TCE-PA, ocupará o lago da área de entrada da sede do Tribunal, na travessa Quintino Bocaiuva, 1585, com a avenida Nazaré, no centro de Belém.

A exposição possui como temática "Colorindo o futuro com fé e esperança" e em 2024 pelo segundo ano consecutivo visa chamar a atenção da população para a causa das pessoas com deficiência, com vistas à efetiva inclusão social mediante a fé em Deus e a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré.

“A Exposição 'Canoas de Promesseiros' já uma tradição aqui no Tribunal de Contas do Estado e é uma homenagem que o TCE presta à nossa Padroeira e ao povo paraense”, afirma a conselheira presidente do TCE-PA, Rosa Egídia Crispino Lopes.

Atmosfera de fé

Criada há 14 anos pelo TCE-PA, a exposição "Canoas de Promesseiros" recria uma das mais belas procissões do Círio de Nazaré, a Romaria

Fluvial, realizada sempre no sábado que antecede a Grande Procissão. A fé dos ribeirinhos nas águas da Baía do Guajará ganha uma nova vida, um retrato da realidade paraense permeada pelas águas fluviais da região amazônica que utilizam os rios como principal meio de transporte.

A exposição conquistou o coração dos visitantes do entorno do seu edifício-sede, sendo inserida no calendário oficial do Círio. Neste ano, a exposição dos barquinhos poderá ser visitada até o dia 28 de outubro.

Inclusão

A "Canoas de Promesseiros" valoriza ainda o artesanato regional, utilizando a fibra do miritizeiro, matéria-prima tão presente durante a Festividade de Nazaré. Dos barquinhos produzidos especialmente para a exposição deste ano, 50 foram coloridos por crianças e adolescentes participantes da Manhã dos Eleitos, organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré no último dia 21 de setembro, e por atendidos pelo Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) no dia 18 de setembro.

Desde 2023, a proposta do TCE-PA é também promover a inclusão social por meio de oficinas de pintura envolvendo pessoas com deficiência.



Serviço:

'Canoas de Promesseiros: colorindo o futuro com fé e esperança'

Abertura da exposição: 2 de outubro de 2024 (quarta-feira)

Horário: às 17h

Período de visitação: de 2 a 28 de outubro de 2024

Espelhos d’água do TCE-PA

(Travessa. Quintino Bocaiúva, 1585 – Nazaré)