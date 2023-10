Exposição Coletiva “Círio” traz 18 artistas renomados e novos talentos no Ateliê da 25

O Círio de Nazaré sob a perspectiva de 18 diferentes artistas poderá ser conferido na Exposição Coletiva Círio no Espaço Ateliê da 25 – Arte e Cultura, localizado na avenida Romulo Maiorana, nº 1082, entre Timbó e Vileta. A abertura será nesta quinta-feira, dia 5, às 19h. Sob a ótica de uma cultura mais ampla, pela qual atravessam conceitos de arte, identidade e religiosidade, as obras dos artistas poderão ser vistas gratuitamente até o dia 5 de novembro.

A ideia surgiu do curador Marcelo Lobato que convidou vários artistas de referência na região e novos talentos que tem se destacado no cenário das artes. Dentre os nomes dos artistas convidados estão Dannoelly Cardoso, Francelino Mesquita, Gabriela Maurity, Gilvan Tavares, Júlia Maria, Laís Cabral, Marcelo Lobato, Marco Serrão, Maria José Batista, Mário Noronha, Marinaldo Santos, Ramon Reis, Rose Maiorana, Sávio Palheta, Sheron Adriane, Simões, Tadeu Lobato e Tagore que formam um time bastante expressivo quando se fala de artes visuais em Belém.

“A gente pensou em reunir esse povo todo e fazer uma grande mostra. Quando a gente botou esse nome ‘Círio’ é porque o Círio é uma confraternização. O Círio na exposição não foi como algo pensado em cima da religiosidade, e sim da confraternização cultural”, explica o curador.

De acordo com Marcelo, o espaço surgiu para ser um local aberto para artistas e público, principalmente do bairro do Marco, ter acesso à arte. “A ideia dessa exposição surgiu porque o Ateliê da 25 é um ateliê experimental, então ele é aberto para vários artistas, que não tem espaço, que não tem ateliê, e a gente sempre abriu para eles. Não somos uma galeria, mas como é um espaço experimental, a gente resolveu reunir um pessoal mais antigo como o Marinaldo Santos, Marcelo Lobato, Tadeu Lobato, Simões, com outras pessoas que estão começando ainda, como Sheron Adriane, Danoelly Cardoso, Marcos Serrão, Jair Júnior, a Rose Maiorana, que está começando, apesar de já estar com uma experiência boa”, revela Marcelo Lobato.

O visitante poderá encontrar na mostra coletiva “Círio” objetos, pinturas e instalações que saem da sala de exposição e se projeta para o espaço externo como um convite a uma interação maior com o espaço público. A exposição seguirá até o dia 5 de novembro, nos horários de 9h ás 12h e das 14h às 19h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 12h.

Para Rose Maiorana, um dos novos talentos convidados, é uma honra participar da exposição com tantos artistas consagrados. Para essa exposição, ela apresentará uma intervenção em uma fotografia de Tarso Sarraf feita da berlinda no Círio. “O Marcelo convidou vários artistas para participarem juntos. É uma honra participar com esses artistas que estão há muito tempo aí”, agradeceu. Ao pintar a obra, Rose precisou utilizar aproximadamente 30 cores para chegar nos tons da fotografia. “Toda a intervenção que faço não mexo na fotografia. Eu procuro não mexer na foto e tratar com as mesmas cores, só que há umas cores que eu incremento e levo mais a fundo ao ver o tom”, destacou.

Outro artista visual que está na exposição é Marco Serrão, que tem ampla experiência em exposições coletivas e individuais. Atualmente, ele vem desenvolvendo pesquisas e experimentos relacionados à fotografia, desenho, xilogravura e gravura em metal. Para a exposição estará a instalação chamada “Dan” que é uma técnica de gravura e objeto sobre ancestralidade de religiões de matriz africana. “Eu escolhi essa obra devido o elemento de conectividade com o meu espiritual, com o meu eu”, destacou. “Círio para mim, na minha visão, é uma visão de comunhão e cultura”, acredita.

“Os visitantes poderão ver várias gerações de artistas e várias expressões diferentes. Nós vamos trazer uma gama de trabalhos que vão do bidimensional convencional, ao tridimensional, objeto. A gente pensou que o Ateliê da 25 se torna um grande objeto. Tem uma parte do canteiro que a gente vai utilizar de noite. Lá já está uma santa de quase quatro metros de altura. Nós pretendemos expandir a exposição para fora da galeria”, adiantou o curador Marcelo Lobato.

Serviço: Exposição Coletiva Círio

Vernissage: quinta-feira, 5 de outubro, às 19h

Local: Ateliê da 25, localizada na avenida Romulo Maiorana, nº 1082, entre Timbó e Vileta

Entrada Franca