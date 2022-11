Marcelo Lobato fala de referências e trajetória no Lib Art

O artista paraense Marcelo Lobato é o convidado da nova edição do Lib Art, comandado pela empresária e artista plástica Rose Maiorana. Nesta edição, Marcelo fala um pouco da trajetória como artista, das influências adquiridas na década de 80 e do que vem realizando atualmente.

Marcelo é um artista que transita por diferentes linguagens dentro do universo das artes visuais. Faz desenhos, gravuras, pinturas em tela, esculturas e entre outras expressões. Durante o bate-papo com Rose Maiorana, o artista diz que tudo isso começou ainda na fase entre infância e adolescência, quando morava no bairro de Nazaré e convivia com vários artistas.

"No local onde eu morava existia um forte circuito de artistas paraenses. Eu convivi muito com Osmar Pinheiro, Tadeu Lobato e entre outros artistas que acabaram me influenciando bastante. Dentro dessa relação acabei me contaminando e querendo ganhar a vida com arte", destaca Marcelo Lobato.

Esse ano, o artista junto com sua equipe foi o responsável pela montagem da edição história de 40 anos do Arte Pará, ele diz que esse tipo de atividade é mais uma das frentes onde atua. "Além de fazer as telas e entre outros objetos como arte também faço trabalho de montagem de exposição. É um outro tipo de trabalho, mas que é muito bom também, pois a gente acaba tendo um contato diferente com as obras", pontua o artista.

Atualmente, o artista tem um ateliê que também funciona como galeria, localizada na avenida Romulo Maiorana, que é um espaço livre para receber artistas iniciantes ou não, mas que precisam de um espaço para produzir suas obras. "Esse ateliê é um espaço democrático e de muita troca com artistas de diferentes linguagens. A ideia é receber essas pessoas e proporcionar um local adequado para que possam realizar suas criações. Mas além disso, é um espaço de aprendizado, pois lá também acontecem várias oficinas para diversos públicos", explica Lobato.

O artista planeja para os próximos meses uma nova exposição de pintura em tela, mas deseja ocupar um espaço fora de galerias convencionais como uma forma de atingir diferentes públicos. "Eu amo e sou frequentador de galerias, mas acho muito importante, como artista, ocupar outros espaços com a arte, pois é fundamental atingir novos públicos", explicou Lobato.