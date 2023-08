Amazônia Líquida: exposição de Rose Maiorana e Tarso Sarraf traz novas obras para Belém

A nova edição da Exposição “Amazônia Líquida” da artista Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf abriu na noite de hoje, no Museu de Artes Brasil - Estados Unidos (Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), no bairro de Batista Campos. A vernissage contou com um público diverso, incluindo jornalistas, artistas e fotógrafos paraenses. Também esteve presente o diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo. O espaço pode ser visitado gratuitamente pelo público das 14h às 18h, até o dia 16 de setembro.

A mostra é composta por aproximadamente 80 obras, sendo algumas delas inéditas. Parte dos quadros têm como base as fotografias de Tarso Sarraf, mostrando a relação da população amazônica com as águas que banham a região, e intervenções coloridas pintadas por Rose. “Eu e o Tarso estávamos querendo trazer desde o começo quando chegamos em Belém, mas não tinha espaço. Só tivemos disponibilidade para agosto. Estreamos em São Paulo, em duas galerias, trouxemos as obras que não foram vendidas, e fiz mais obras para completar o nosso acervo. Eu amo o Pará, amo o Marajó, amo a Amazônia”, enfatizou Rose.

Na exposição entraram mais de 30 obras inéditas feitas entre a primeira exposição "Amazônia Líquida" em São Paulo e a nova edição em Belém. “A gente está no coração da Amazônia. Acredito que a gente tenha propriedade para falar e mostrar ela de fato. Eu estou mostrando nas imagens o que estou sentindo naquele momento. A canoa passando, os ribeirinhos, tem a brincadeira, tem o ribeirinho que está trabalhando, tem pessoas que estão nas portas das suas casas, tem crianças... A gente sabe que tem a pobreza, mas também tem esse lado bonito da Amazônia”, destacou Tarso Sarraf.

Essa beleza amazônica é algo que encanta Rose Maiorana. A artista quer mostrar mais a região para o mundo. “Quero uma Amazônia bonita, das nossas árvores, com os nossos bichos, com a nossa natureza mesmo. É com isso que eu sonho para os meus netos. Com uma natureza que eles possam aprender, estudar a Amazônia, porque na minha época de escola não ensinavam nada da Amazônia. Então, eu tive que correr atrás, conhecer os fotógrafos da Amazônia. Eu acho que consegui. Estudar os traços marajoaras também”, afirma.

Amazônia Líquida em Belém

Dentre as inspirações dela estão escola impressionista de artistas como Claude Monet e Vicent van Gogh, o pop art e a fotografia paraense, referência mundial com vários fotógrafos premiados. A artista tem um sonho de inaugurar uma galeria com imagens de todos fotojornalistas do jornal O Liberal. “Estudei muito os tons de verde para poder adequar nas telas e sempre estou indo atrás das melhores cores e da realidade que está na foto. Eu não mudo foto nenhuma. Eu pinto o que está na foto”, detalha.

Para a vice-presidente do CCBEU Ana Celeste Franco, as intervenções de Rose Maiorana ressaltam as características presentes nas fotografias de Tarso. “É a segunda vez que o CCBEU recebe as obras da Rose. No ano passado, ela também esteve aqui conosco em outra exposição, na época do Círio, mais ou menos em Outubro e já foi um grande sucesso. Essa exposição agora foi uma gratíssima surpresa. É um prazer enorme receber os dois. A exposição está linda, a Rose cresceu enormemente como artista de maneira impressionante. Ela vai nos detalhes. As fotos do Sarraf são belas, mas ela vai nos detalhes. Usa a intervenção dela no trabalho dele de maneira magnífica. Ela conseguiu valorizar o trabalho dele”, ressaltou.

O artista Jair Tagore ressaltou o fato emblemático da exposição ocorrer justamente após a Cúpula da Amazônia, em um momento em que o mundo estava olhando para os acordos dos países da região. “Acho importantíssimo neste momento a evidência da natureza da Amazônia ter coincidido justamente com os acontecimentos aqui em Belém. É uma oportunidade muito grande de ver a junção de dois artistas e de duas técnicas, a interferência da Rose muito bem feita com as fotografias do Tarso”, elogiou.

Serviço - Exposição “Amazônia Líquida” da artista Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf

Data: de 10 de agosto a 16 de setembro

Local: Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU)

Endereço: Travessa Padre Eutiquio nº 1309, entre Av. Conselheiro Furtado e Arciprestes Manoel Teodoro, no bairro de Batista Campos, em Belém.

Horário: 14h às 18h