Exposição Amazônia Líquida, de Rose Maiorana e Tarso Sarraf, vai a Portugal

A exposição Amazônia Líquida, de autoria da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, foi convidada pelo Instituto do Mundo Lusófono Brasil a integrar o segundo Fórum Econômico Internacional e o primeiro Fórum de Mineração Energia e Sustentabilidade, que acontecerá na cidade do Funchal, Ilha da Madeira, Portugal.

De acordo com o Instituto, os ministros de Minas e energia de Brasil e Angola estão confirmados, entre outras autoridades políticas nacionais e Internacionais. “Aguardamos muito a vossa participação em nosso desafio pela Nação Lusófona assim como a latinidade. Em nome de toda a equipa Internacional, apresento a vossas Excelências os meus melhores cumprimentos”, escreveu Isabelle de Oliveira Presidente do Instituto do Mundo Lusófono, em convite enviado para Rose Maiorana e Tarso Sarraf.

“O Fórum será o local ideal e de referência para discutir os desafios da Lusofonia económica, as suas perspectivas de desenvolvimento e, também, as condições económicas, financeiras e jurídicas necessárias à construção de uma verdadeira união económica lusófona, melhor estruturando os tecidos económicos dos seus membros”, afirma ainda o do Instituto do Mundo Lusófono.

Amazônia Líquida

A exposição “Amazônia Líquida”, da artista plástica Rose Maiorana e do fotojornalista Tarso Sarraf, estreou em São Paulo no dia 16 de maio, na New Gallery. Em 60 obras que integram a mostra, que agora vai a Portugal , Rose intervêm nas imagens capturadas pelas lentes do fotógrafo premiado transcendendo as belas paisagens da ilha do Marajó com multicores.