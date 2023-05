Rose Maiorana e Tarso Sarraf estreiam ‘Amazônia Líquida’ em São Paulo

A exposição “Amazônia Líquida” estreia em São Paulo na próxima terça-feira (16), reunindo os talentos da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf. Inspirados pelo pensamento presente na expressão “amores líquidos”, criada pelo polonês Zigmunt Bauman, a dupla faz um convite à reflexão sobre os sentimentos nutridos pelo ecossistema amazônico e marajoara. A mostra será realizada na New Gallery e reúne cerca de 40 obras que têm como base fotografias de Tarso produzidas em um trabalho de campo, na Ilha de Marajó, entre 2020 e 2021, com intervenções coloridas pintadas por Rose.

Segundo Rose Maiorana, a expectativa para a estreia está enorme. “É uma honra como artista paraense falar, através da arte, sobre a Amazônia e o Marajó fora da nossa terrinha”, destacou. A artista ressaltou ainda que o público que visitar a exposição vai se encantar com as artes e também com todo cenário com cheiro e sabor do Pará que está sendo preparado para a ambientação do evento.

O premiado fotógrafo, Tarso Sarraf, garante que foi um longo processo de curadoria para selecionar o que o público vai encontrar na exposição. “Posso garantir que o resultado ficou muito bom. Somos dois paraenses que podemos falar com propriedade sobre Amazônia e o Marajó”, afirmou. O artista ainda comemora de poder mostrar ao público além das desigualdades, além de um Índice de Desenvolvimento Humano baixo. “Vamos mostrar a beleza abundante que existe nesses lugares e sem dúvida será um sucesso”, concluiu.

Fundadora da New Gallery, Vera Havir, acredita que o maior propósito da galeria é fomentar a arte brasileira. “Fundei a galeria em 2019 com o intuito de mostrar que ela não tem fronteiras. Então, ter a Amazônia neste espaço, através da arte abstrata de Rose Maiorana e os registros fotográficos de Tarso Sarraf nos honra e enche de alegria”, garantiu.

A riqueza exponencial contida no bioma amazônico também tem no arquipélago uma vasta presença. Abundante em águas, também é uma região ricas em culturas de vários povos com religiões, essências diversas. Isso tudo, o público poderá encontrar implícito na arte proposta por Rose e Tarso dentro da exposição, que promete levar o público paulista para uma imersão ao norte do país.

Rose Maiorana é uma artista plástica contemporânea que nasceu no Estado do Pará, região amazônica do Brasil. Suas obras são um convite à imersão em um universo de cores e formas que transbordam vida e movimento. Seu trabalho é um reflexo da sua personalidade, livre e observadora, capaz de capturar a essência da natureza e transformá-la em arte.

Tarso Sarraf é paraense e começou a fotografar em 1991 quando participou de oficina na Associação FotoAtiva e Núcleo de Oficinas Curro Velho com mais de 30 anos de profissão dedicados ao Fotojornalismo. Já passou como repórter fotográfico por importantes jornais da capital paraense, como o Jornal Diário do Pará (de 2007 a 2011) e Jornal Amazônia e Jornal O Liberal (de 2011 a 2018). De 2021 à presente data, é Coordenador Audiovisual do Grupo Liberal e colabora periodicamente com a mídia nacional e internacional de veículos como Folha de S. Paulo, Estadão, Valor Econômico, Revista Veja e agência Agência France Presse (AFP).

