Rose Maiorana e Tarso Sarraf abrem a exposição 'Cores da Fé'

A exposição “Cores da Fé” reúne as obras da nova série criativa da artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal Rose Maiorana. Dessa vez, ela se debruçou sobre as fotografias do tema do Círio de Nazaré, de autoria do fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual de O Liberal, para intervir nas imagens com pinceladas coloridas. O resultado foi uma nova safra artística ainda mais sensível, que realça a devoção à padroeira dos paraenses. A abertura da mostra ocorreu na noite desta quarta-feira, 5, no Shopping Bosque Grão Pará.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

A parceria entre Rose Maiorana e Tarso Sarraf teve início em “aFLORar”, exposição recente na Galeria do Museu de Arte do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), em que uma fotografia de ambiente ribeirinho pintada pela artista se somou ao acervo da mostra.

Tarso Sarraf e Rose Maiorana (Sidney Oliveira / O Liberal)

A sugestão de fazer uma exposição completa com fotografias do Círio pintadas partiu do fotojornalista. “Selecionamos 100 fotos dele, das quais pintei 60. Parte dessas obras estão expostas aqui”, descreve Rose. O lugar da mostra surgiu do interesse do shopping em expor outra produção de Rose, de pintura em estilo pop art de imagens de Nossa Senhora de Nazaré, inicialmente. Foi a ocasião de juntar a produção inédita de intervenções em fotografias do Círio.

Tarso explica que a exposição reúne imagens feitas em várias edições do Círio, mas que foram organizadas de forma a expressar uma narrativa sobre os ritos que permeiam o Círio de Nazaré em Belém do Pará, desde a apresentação do manto da santa, percorrendo as procissões até o espetáculo de fogos do Recírio. “Essa intervenção só engrandece o material, dá uma leitura mais ampla com brilho e cores, retoca a imagem original. Ela teve muito cuidado no trabalho para não fugir do sentido da imagem”, destaca o fotógrafo.

A ideia avançou para outras produções de Rose, que vão desde telas das exposições anteriores, “aFLORar” e “Explosão de Cores”, até a pintura em tênis, agendas, cartões postais, tecidos, lençóis e toalhas marcadas pelo estilo muito colorido da artista. O espaço de exposição ganhou o nome de Galeria Boutique Rose Maiorana, onde todas essas obras estão expostas para venda ao longo de três meses, exceto as obras de “Cores de Fé”, que poderão ser visitadas no local até o próximo dia 5 de novembro.

Prestígio

O superintendente do Bosque Grão-Pará, Boby Munhóz, prestigiou a abertura da mostra. “Pra gente foi uma grata surpresa. É muito importante a gente valorizar a arte e ter um evento dessa magnitude aqui no shopping é muito legal. A gente poder mostrar para o nosso público paraense, é muito importante, a gente tem que valorizar, principalmente as coisas que a gente tem aqui”.

Outros artistas plásticos também compareceram à vernissage, como Elieni Tenório. “Esse trabalho da Rose, que está se revelando cada vez mais com a técnica e as cores, traz a arte para esse momento religioso. A Rose trabalha muito bem a cor, ela sabe centralizar o que ela está querendo mostrar na sua obra, com muita leveza e significado. Ela está nos presenteando com essa exposição”, disse

Exposição Cores da Fé Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal Sidney Oliveira / O Liberal

“É um espaço maravilhoso, Belém precisa desses espaços. A Rose contribui com as suas cores nesse projeto que une a fotografia com a interferência das pinturas, evidenciando a fé em Nossa Senhora de Nazaré, fora as telas dela que trazem as cores vivas e intensas e a natureza”, declarou o artista Jair Rego.

“A Rose se encontrou na arte dela, ela está numa produção frenética, muito bacana. E agora, nesse momento do Círio, ela fez uma parceria com o Tarso, que é um fotógrafo super interessante e talentoso. A gente fica super feliz com essa realização dela”, afirmou a vice-presidente do Grupo Liberal e irmã de Rose, Rosângela Maiorana.

Projetos

O resultado de “Cores da Fé” foi promissor e a dupla Rose e Tarso já planeja a próxima exposição sobre o tema da Amazônia. “Estou recebendo convites. Estou com obras no Ver-o-Pesinho, na Estação das Docas. Tem gente me convidando para fazer desfile, para pintar tecidos e tênis...”, revela Rose Maiorana.