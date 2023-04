Lib Art, com Rose Maiorana, entrevista Gabriela Matos em nova temporada

Gabriela Matos, da empresa Max Color, de impressão de arte final e molduraria, é a próxima entrevistada do videocast Lib Art, que tem como objetivo divulgar e debater temas das artes plásticas no Pará e no mundo. O bate-papo é o primeiro da nova temporada do programa, que deve ampliar ainda mais sua inserção no universo das artes visuais. O episódio pode ser assistido a partir de 14h, no You Tube do Grupo Liberal.

A convidada desta edição, Gabriela Matos, falou da história da Max Color, que começou como uma loja de revelação de fotos. Após uma longa jornada profissional, os donos perceberam que o nicho original estava se egotando. Era necessário buscar uma reivenção e reinserção em um novo mercado.

Gabriela Matos conta na entrevista que foi após reflexões que a empresa começou a investir em tecnologia e em inovação, passando a trabalhar com Impressao Fine Art, que é o processo de transferir fotografias, pinturas ou artes digitalizadas para papeis ou mídias de alta qualidade e durabilidade. “Ocorre uma fidelidade nas cores surreal, a partir da qual a imagem escolhida deixa de ser uma foto e passar a ser uma obra de arte. Os artistas investem nesse processo para que haja alta qualidade e durabilidade de seus trabalhos”, afirma Rose Maiorana, que é criadora e apresentadora do videocast, além de diretora comercial do Grupo Liberal.

A Max Color, atualmente, investe também na feitura de molduras e consegue até mesmo indicar e orientar artistas de qual moldura fica melhor, a nível técnico e estético, para suas obras. “A empresa encontrou uma demanda grande. Muitos artistas são carentes desse tipo de trabalho no Pará, cresceu e investiu numa galeria onde expõe artistas paraenses. Até mesmo como forma de retribuir todo prestígio que tem com a classe artística”, destaca ainda Rose

Sobre a nova temporada, Rose Maiorana está com garndes expectativas. "Eu me propus a fazer o Lib Art para dar oportunidade para as pessoas que não tem e nunca tiveram para mostrar seus trabalhos, tanto artistas como artesãos. E são muitos! Estamos em um local muito carente em incentivos, falta apoio para os projetos”, afirma a artista plástica.

De acordo com ela, a programação de encontros e entrevistas, que é hoje quinzenal, poderá passar a ser semanal. Mas a proposta está ainda em fase de estudo, para que o espaço de divulgação das artes seja produzido com a mesma assiduidade e ligação com os artistas, como tem sido feito até o momento.

Ainda segundo Rose Maiorana, os pedidos de pessoas que querem ter oportunidade de falar de sua obras no Lib Art só vem crescendo. “Já temos uma relação de quinze artistas para serem entrevistadas, depois que foram publicadas as matérias nos jornais impressos e no portal O Liberal.com”, afirma Rose.