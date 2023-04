‘Amazônia Líquida’: fotógrafo Tarso Sarraf fala sobre importância da exposição em São Paulo

A artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, apresenta no dia 16 de maio, em São Paulo, ao lado do fotógrafo Tarso Sarraf, a exposição “Amazônia Líquida”. A cultura amazônica estampa o tema das obras da artista construídas a partir das imagens produzidas pelo fotógrafo. Tarso fala um pouco mais sobre o início da parceria e sobre os efeitos que a exposição fará em terras paulistas.

Tarso explica que a ideia da parceria entre ele e a artista plástica começou durante o processo de preparação e produção da exposição “Aflorar”, produzida por Rose Maiorana. “Comentei com a Rose que ela poderia pintar algumas fotos, fazer algo diferente. E aí tivemos a ideia de fazer uma tela. Então nós imprimimos a foto, ela fez interferência e depois nós fizemos uma realidade aumentada dessa tela. O resultado foi fantástico”, afirmou.

A ideia para a exposição na capital paulista, veio após uma exposição de sucesso realizada pela dupla em um shopping de Belém. “Fizemos uma exposição com a temática do Círio de Nazaré. Então pensamos, por que não levar para além das fronteiras paraenses?”, comentou o fotógrafo. Tarso ressaltou que a Amazônia hoje é um dos temas centrais do mundo.

“Todo mundo fala de Amazônia. Então, pensamos que por estarmos inseridos dentro dessa região, nós temos propriedade para falar sobre esse assunto.Eu fotografei muito no Marajó, na época da pandemia, passei um ano fotografando aquela região. Então eu tenho um acervo muito grande”, contou.

O fotógrafo acredita que a exposição “Amazônia Líquida” em São Paulo tem tudo para fazer muito sucesso. “É um material diferente, em que as pessoas podem ver essa região que está em evidência de uma forma muito real. O lado da pobreza, o lado do turismo, o dia a dia dos habitantes, ainda sobre o tema da covid-19”, concluiu.

Vale destacar que o título da exposição é alusivo com a obra do sociólogo polonês Zigmunt Bauman, que fala sobre sentimentos líquidos no mundo contemporâneo. Rose afirma que os visitantes da exposição serão convidados a refletir sobre a profundidade e durabilidade dos sentimentos que os seres humanos têm nutrido pela região amazônica.

Tarso Sarraf é paraense e começou a fotografar em 1991 quando participou de uma oficina na Associação FotoAtiva e Núcleo de Oficinas Curro Velho. Com mais de 30 anos de profissão, dedicados ao fotojornalismo, já passou pelos grandes jornais da capital paraense. Hoje atua como coordenador Audiovisual do Grupo Liberal e colabora periodicamente com a mídia nacional e internacional da Folha de S. Paulo, Valor Econômico, Revista Veja e agência Estado.

VEJA MAIS