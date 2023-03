Artista plástica Rose Maiorana e fotógrafo Tarso Sarraf participam de exposição em Bruxelas

O Circuito Internacional de Arte Brasileira aterrissa em Bruxelas, na Bélgica com a exposição coletiva “A arte que nos habita”. Sob curadoria de Angela Oliveira e Ana Arcioni, a mostra reúne o trabalho de diversos artistas brasileiros com o objetivo de levar a arte e a cultura regional para o mundo. A artista visual Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf são alguns dos nomes escolhidos para compor a exposição.

Segundo a curadora Angela Oliveira, o projeto é uma oportunidade real para muitos talentos da arte contemporânea mostrarem seu trabalho ao mundo. “Hoje, muitos dos artistas lançados nas exposições que realizamos comercializam suas obras inclusive no exterior", destacou. No Brasil, a programação é realizar na New Gallery a segunda temporada da ‘”Arte que nos habita’”, de 02 a 15 de maio, e em Itapetininga no espaço cultural da Câmara Municipal de 23 de maio a 23 de junho. Em outubro a exposição segue para Paris.

Ainda de acordo com a curadora, o projeto valoriza e reconhece os artistas, aumentando o prestígio, multiplicando convites para eventos. Ao falar sobre a arte feita pela artista Rose Maiorana, nome já confirmado na exposição ao lado de Tarso Sarraf, Angela não poupa elogios. “Eu enquanto artista, tenho paixão pela arte e aprecio a arte de outros artistas. Consigo distinguir a essência deles através das suas obras”, afirmou.

Angela enfatizou que o trabalho de Rose Maiorana lhe chamou atenção pelas cores livre, pelo sentimento de liberdade me deu uma sensação de liberdade. “Não existe idade para começar a pintar, não existe preparação previa necessária. As obras da Rose me passam essa simplicidade, uma influência pop art mas uma linha que conta uma história, que remetem a Amazônia, ao povo brasileiro. Isso é incrível”, concluiu a artista.

Ana Arcioni, curadora do projeto e fotógrafa, admira o trabalho do fotógrafo paraense Tarso Sarraf. “O trabalho dele mostra sua facilidade e identidade em transitar seu olhar de forma documental sobre a vida cotidiana que o cerca. Registrando momentos únicos do dia a dia da população do norte do Brasil”, afirmou. Ana ressaltou ainda que percebe um olhar positivo e crítico, com delicadeza.

“É um trabalho, que ao mesmo tempo, nos fazem sorrir e de forma lúdica viver momentos que nos emocionam, nos traz elementos que nos levam a reflexões sobre a realidade do nosso pais”, concluiu.

Curadoria

Angela de Oliveira é produtora cultural e também artista. Já realizou mais de 50 exposições na Europa, Estados Unidos e países da América Latina. Com mais de 90 exposições em diversos estados do Brasil, além de prestar assessoria para artistas e galerias.

Ana Arcioni é mineira, residente da Bélgica atualmente, é galerista, curadora de arte com vasto conhecimento sobre arte popular do Brasil, fotógrafa, psicóloga e mestra em comportamento humano.

Agende-se

Exposição “A arte que nos habita”

Data: 6 a 13 de abril de 2023

Local: Bal d’Art Galeria – Bruxelas – Bélgica (Rue Saint-Henri 61, 1200 Woluwe-Saint-Lambert)

Realização: @_Arte2_