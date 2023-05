‘Amazônia Líquida’: Os vários talentos que fazem parte da exposição que estreia em São Paulo dia 16

A exposição “Amazônia Líquida” estreia em São Paulo no dia 16, reunindo os talentos da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf. Para que a mostra de imagens criadas conjuntamente chegue ao público, é necessário o talento e organização de diversos profissionais. É o caso das empreendedoras artísticas Angela Oliveira e Ana Arcioni, da produtora Arte2, responsável pela produção da exposição; de Sérgio Oliveira, o curador da mostra; e de Aurélio Oliveira, artista visual e publicitário, que fez a comunicação visual de “Amazônia Líquida”.

Angela de Oliveira e Ana Arcioni, sócias na produtora Arte2, contam que o convite para a produção da exposição nasceu depois da participação da arte de Rose Maiorana em Búzios, no Rio de Janeiro, pela produtora. “Para mim, essa exposição significa o início de uma nova etapa na carreira de ambos (Rose Maiorana e Tarso Sarraf) mas, mais que isso, traz a São Paulo a Amazônia real que eles tanto conhecem. Mais do que uma exposição é uma proposição, um convite, um meio de provocar reflexões”, afirma Angela.

Para a produtora, a arte pode ser uma forma de aproximar os visitantes da exposição de pensamentos críticos sobre a realidade atual da região amazônica. “Espero que todos os que tiverem a oportunidade de apreciar essas obras e adentrar na temática da Amazônia Líquida possam sair de lá mais conscientizados da importância dessa natureza abençoada, desse povo guerreiro que cultua raízes ancestrais e também da importância dos que se dedicam a imprensa e a arte como Tarso, Rose e equipe”, completa a produtora, empreendedora artística e artista plástica.

A fotógrafa, galerista e curadora de arte Ana Arcioni recorda que conheceu a obra de Rose a partir da parceira de trabalho Angela. Conheci o trabalho da artista Rose Maiorana através da curadoria da Angela de Oliveira. Deste olhar aguçado da Angela e do encantamento pelo trabalho da Rose, fechamos outros trabalhos juntas, como fazer a produção em São Paulo deste instigante projeto Amazônia Líquida, que vai de encontro com nossos valores como curadoras de arte brasileiras”, afirma.

“A Arte2 acredita que a exposição Amazônia Líquida poderá fortalecer a circulação de bens culturais e estimular o intercâmbio sociocultural entre as regiões do Brasil, por meio de uma coleção de artes representativa, da artista Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, que conversa com a diversidade cultural e as particularidades do nosso país”, concluem as produtoras.

Parceiros do Pará

Sérgio Oliveira e Aurélio Oliveira são profissionais paraenses que acompanham o trabalho de Rosa Maiorana há muito tempo. E, a partir de relações de amizade, também estabeleceram vínculos estéticos. Sérgio foi responsável pela curadoria da exposição, que significa o processo de apontar critérios para a escolha das obras.

“O convite se deu a partir do meu contato com a família Maiorana no Grupo Liberal e, consequentemente, com a Rose. Nós ajudamos sempre com a indicação de cursos, referências, até que apresentamos a obra da Rose Maiorana para o circuito de arte com a exposição ‘Aflorar’. A exposição foi um sucesso e, desde então, a gente vem ajudando no que tange a questão da curadoria”, conta Sérgio Oliveira.

O processo de curadoria de “Amazônia Líquida”, segundo Sérgio Oliveira, ocorreu após a definição do tema da exposição. “ A Amazônia sempre está em voga. É um tema que nunca sairá de moda, mundialmente falando. Aqui a riqueza para se fazer uma exposição dessa é muito grande”, elogia também.

O artista visual Aurélio Oliveira foi convidado para criar a identidade visual do projeto e narra o processo como muito complexo e prazeroso. “A artista Rose Maiorana é uma dessas amigas que respira arte e que realmente a vive de uma forma visceral. Dessa troca de pensamentos veio o convite para integrar a equipe estratégica de produção de suas exposições. É uma honra e fabulosa experiência poder assinar toda a comunicação e identidade visual de suas exposições, uma responsabilidade extremamente prazerosa para um verdadeiro amante de arte”, celebra.