‘Amazônia Líquida’ por Rose Maiorana: Saiba a importância das molduras nas obras

A obra da artista plástica Rose Maiorana é conhecida por sua expressão forte e vibrante e principalmente, marcante. A artista, que também é diretora comercial do Grupo Liberal, realiza junto ao fotógrafo Tarso Sarraf, a partir do dia 16 de maio, em São Paulo, a exposição “Amazônia Líquida”. A cultura amazônica estampa o tema das obras construídas a partir das imagens produzidas pelo fotógrafo.

A empresária Gabriela Matos, da Maxcolor, responsável pela impressão das obras que serão expostas, falou mais sobre o processo em parceria com essa arte delicada e apaixonante. “Estamos no ramo de molduras há dez anos e nos especializamos em produção de quadros para obras autorais no decorrer do tempo. A moldura é essencial para a preservação da obra, envolve questões técnicas além de estética”, explicou.

Gabriela ressaltou ainda que é essencial auxiliar o artista nas tomadas de decisão, para que eles possam oferecer obras de qualidade e durabilidade. “Essas questões são essenciais para a valorização da obra e do nome do artista”, destacou. A empresária conheceu Rosa Maiorana ainda na loja como uma cliente convencional. Porém, não imaginava que as duas iriam criar um relacionamento de suporte e parceria para as questões artísticas.

Para Gabriela, “é gratificante participar de projetos que incentivem a arte amazônica e que torne esse mercado mais visível ao público nacional. A exposição da Rose vai contribuir para que haja um olhar voltado para essa categoria”, reforçou. A empresária afirmou ainda que quando um artista da região cresce, é um efeito positivo para todos os outros.

Rose Maiorana afirma que sua ida para São Paulo está diretamente ligada ao grau de importância da Amazônia. “O mundo fala da Amazônia, então é um tema que abre portas. Mas, quem melhor do que nós para falar sobre nossa terra?”, indagou a artista.

O título da exposição é alusivo com a obra do sociólogo polonês Zigmunt Bauman, que fala sobre sentimentos líquidos no mundo contemporâneo. Rose afirma que os visitantes da sua exposição serão convidados a refletir sobre a profundidade e durabilidade dos sentimentos que os seres humanos têm nutrido pela região amazônica.

VEJA MAIS