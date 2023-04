Exposição em Bruxelas: O processo criativo de Rose Maiorana além das fronteiras

O Circuito Internacional de Arte Brasileira aterrissa em Bruxelas, na Bélgica com a exposição coletiva “A arte que nos habita”. Sob curadoria de Angela Oliveira e Ana Arcioni, a mostra reúne o trabalho de diversos artistas brasileiros com o objetivo de levar a arte e a cultura regional para o mundo. A artista visual Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf são alguns dos nomes escolhidos para compor a exposição.

Mulher, mãe, artista e ainda diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, desde a infância, sempre teve uma tendência para as artes. Durante a vida adulta, esse dom aflorou e a artista se aprimorou com cursos que ajudaram a expandir ainda mais sua arte. Ao receber o convite para expor seu trabalho em Bruxelas, Rose Maiorana disse que a expectativa deu lugar a uma enorme gratidão.

“Estou vivendo um momento muito especial na arte, acredito que todo artista quando pinta e finaliza uma tela tem o sonho de ver aquele trabalho ganhar o mundo”, comentou. Segundo a artista, seu processo criativo é livre. “O Tarso Sarraf faz as fotos e eu tenho a liberdade de pintá-las com as técnicas que eu domino”, explicou.

A artista conta como os caminhos se cruzaram com a arte do fotógrafo. “A ideia surgiu quando eu estava preparando minha exposição ‘Aflorar’. Conheci o trabalho que o Tarso fazia no Marajó e ele me convidou para pintar, através da intervenção, uma fotografia carregada de essência marajoara”, explicou. Desde então, os dois seguem com exposições juntos, ganhando agora prestigio internacional.

A artista explica que o convite para expor em Bruxelas veio através da artista plástica Ângela Oliveira, que no carnaval deste ano, convidou Rose para uma exposição coletivo em Búzios no Rio de Janeiro. “Lá estreitamos os laços e ela me fez o convite para Bruxelas”.

A exposição “A arte que habita em mim”, de Bruxelas faz parte do Circuito Internacional de Arte Brasileira e visa convidar artistas do mundo inteiro, que sintam o chamado de se encontrar na arte. Segundo a curadora Angela Oliveira, o projeto é uma forma de experimentar novos pincéis. “Pedimos para que o público presente deixe os olhos do coração guiarem essa experiência. Os artistas convidados trarão uma pequena parte de suas exuberantes sensibilidades para isso”, destacou a curadora.

Ângela explica como o trabalho da artista visual paraense lhe chamou atenção. “As obras da Rose me passam essa simplicidade, uma influência pop art mas uma linha que conta uma história, que remetem a Amazônia, ao povo brasileiro. Isso é incrível”, concluiu a curadora.

Para Rose Maiorana, a oportunidade é ir além das fronteiras. Segundo a artista, o mundo está de olho na Amazônia. “Isso pode ser visto desde o meio empresarial até os movimentos de protestos passando pela arte. E quem melhor do que nós para falar da Amazônia com propriedade? ”, indagou. E aproveitou para celebrar o novo projeto, chamado “Amazônia Líquida”, que ela vai apresentar nos dias 16 de maio a 09 de junho em São Paulo. O trabalho une suas obras autorais com suas intervenções na fotografia de Tarso Sarraf. “Em breve, eu solto mais novidades”, concluiu a arista.

Rose Maiorana é paraense, além de artista e envolvida com projetos sociais, é diretora comercial do Grupo Liberal, em Belém. Já teve suas exposições prestigiada em várias cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo, além da forte presença nas galerias de arte da capital paraense, sempre usando a liberdade e a explosão de cores para tocar o público de forma emocionante.

Com quase 30 anos de profissão, Tarso Sarraf já realizou trabalhos para a grande imprensa nacional e internacional, inclusive, fez a cobertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, da Copa da Rússia, em 2018 e da Copa do Qatar de 2022. E acumula dezenas de premiações no currículo.

