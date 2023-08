Artista plástica Rose Maiorana e fotógrafo Tarso Sarraf abrem exposição 'Amazônia Líquida' em Belém

A exposição “Amazônia Líquida” estreia hoje em Belém, às 19h, reunindo os talentos da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf. Na mostra poderão ser visitadas cerca de 80 obras que têm como base as fotografias de Tarso, mostrando a realidade da população amazônica e sua relação com as águas que banham a região, com intervenções coloridas pintadas por Rose. As telas ficarão expostas dentro da galeria do Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), no bairro de Batista Campos, das 14h às 18h, até o dia 16 de setembro. A entrada é gratuita.

Inspirados pelo pensamento de “modernidade líquida”, criado pelo filósofo Zygmunt Bauman, os artistas buscam levar ao público uma reflexão sobre a fragilidade e diversidade cultural, de sabores, povos, olhares e crenças existentes na Amazônia. A maioria das obras exibe a imensidão do bioma amazônico marajoara.

A segunda exposição de Rose, intitulada “aFLORAR”, realizada em 2022, teve como destaque a natureza. Nesta terceira, a artista reforça a sua conexão com o meio ambiente, além oferecer aos presentes um convite para embarcar em uma imersão à vida nortista e seus costumes.

“A expectativa para a abertura de ‘Amazônia Líquida’ está muito grande. Nada como estar, literalmente, em casa e poder compartilhar minha arte com o povo paraense que, assim como eu, amam a Amazônia e o Marajó”, afirmou Rose Maiorana.

Em maio deste ano, a exposição esteve em uma galeria de São Paulo, onde os visitantes puderam participar da estreia. Agora, chegou a vez da capital paraense conhecer a mostra.

A curadoria das obras foi assinada por Sérgio Oliveira. Segundo ele, nesta segunda exibição, foram aproveitadas algumas obras utilizadas para a exibição na capital paulistana, e outras novas entraram para compor o salão. Todas trazendo como tema principal a Amazônia.

“Estamos trazendo de forma itinerante essa exposição e os paraenses estão ávidos para acompanhar os trabalhos que foram desenvolvidos. Eu não tenho dúvidas de que quem for conferir vai sair de lá entusiasmo com tanta beleza que vão apreciar”, afirmou o curador.

A mostra estará dividida em fases, começando com as fotografias de Tarso com intervenções em pintura feitas por Rose, seguindo as obras somente em pinturas onde a artista passa por diferentes aspectos artísticos que vão do figurativo, abstrato até as referências dos grafismos marajoaras.

Aurélio Oliveira, artista visual e publicitário, que fez a comunicação visual do projeto. A tipologia da marca foi pensada com sinuosidade para aludir à fluidez das águas e de pensamentos.

“Ela vai incorporar novos elementos e significados para sempre surpreender o público e mostrar a diversidade da própria Amazônia. Utilizados o verde para enaltecer toda grandiosidade da floresta cortada por rios, e o rosa como código cromático secundário, para aludir à delicadeza da flor de uma vitória-régia”, explicou.

Para Ana Laura Figueiró, Analista Artístico Cultural do CCBEU, é uma honra para o espaço como centro educador promover a valorização da arte. “Receber uma nova exposição da artista, dessa vez em parceria com o fotógrafo Tarso Sarraf é extremamente gratificante. Podemos ver que a artista já se encontra em outra fase do seu trabalho e continua a trazer as suas raízes em suas obras”, complementou.

A exposição Amazônia Líquida tem o apoio cultural do Grupo Liberal, da Porte Engenharia, da Uniodonto, da Justiça & Amazônia e da cerveja Caribena.

Serviço

“Amazônia Líquida”, exposição conjunta da artista plástica Rose Maiorana com intervenções em fotografias de Tarso Sarraf

Abertura: dia 10 de agosto;

Duração: até dia 16 de setembro;

Horário: 14h às 18h;

Local: Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), no bairro de Batista Campos;

Entrada gratuita.