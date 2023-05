Rose Maiorana e Tarso Sarraf abrem a exposição 'Amazônia Líquida', em SP

A exposição “Amazônia Líquida”, da artista plástica Rose Maiorana e do fotojornalista Tarso Sarraf, estreia em São Paulo nesta terça-feira (16), na New Gallery. Em 60 obras que integram a mostra, Rose intervêm nas imagens capturadas pelas lentes do fotógrafo premiado transcendendo as belas paisagens da ilha do Marajó com multicores. A vernissage será às 19h.

Essa é a segunda exposição conjunta dos paraenses, sendo a primeira fora do estado. Em outubro do ano do ano passado, Rose Maiorana fez intervenções sobre fotografias de Tarso com o tema do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A exposição ocorreu na galeria do shopping Bosque Grão Pará. Entretanto, a parceria começou mesmo um pouco antes, em agosto daquele ano, com a exposição “aFLORar”, em que Rose apresentou em meio às pinturas em acrílico dela, a primeira obra de intervenção sobre fotografia, numa imagem de palafita em paisagem ribeirinha, também de autoria de Tarso. A parceria fluiu e a dupla não parou mais de produzir.

O nome da nova exposição é inspirado pelo pensamento de “modernidade líquida”, criado pelo filósofo polonês Zigmunt Bauman. Rose e Tarso fazem um convite à reflexão sobre os sentimentos nutridos pelo ecossistema amazônico e, especificamente, marajoara.

Tarso Sarraf e Rose Maiorana no ambiente da exposição. (Aurélio Oliveiras/ Divulgação)

“Foi um trabalho de muita pesquisa e de muita emoção fazer uma exposição fora de Belém sobre o lugar em que moramos (Pará). Também é muita responsabilidade mexer na obra de outra pessoa, mas, graças a Deus, estamos com 60 obras de intervenção. Estou com muita expectativa para expor em São Paulo, um lugar tão rico em artes”, comemora Rose Maiorana, que também é diretora comercial de O Liberal. “Com o patrocínio do Grupo Liberal, o apoio dos colaboradores de O Liberal, da minha mãe, meus filho e filha, meu irmão e irmãs, e com muito trabalho e amor conseguimos desenvolver esta bonita exposição ‘Amazônia Líquida’, que traz a Amazônia que todos querem ver”, acrescenta.

“Posso garantir que o resultado ficou muito bom. Somos dois paraenses que podemos falar com propriedade sobre Amazônia e o Marajó”, afirmou Tarso, que é coordenador audiovisual do Grupo Liberal. Ele pretende evidenciar não somente as belezas naturais, mas também as desigualdades sociais existentes na maior ilha flúvio-marítima do globo.

Além das obras de arte, o público vai se deliciar com a ambientação da galeria carregada de cheiros e sabores. A antessala da exposição vai ganhar uma apresentação de produtos regionais paraenses, com cerâmicas, cuias, tucupi, camarão, jambu, pimenta, cachaça de jambu, chocolates de cupuaçu e bacuri, imagens de Nossa Senhora de Nazaré com fitinhas de promessas. Ainda, esse primeiro ambiente apresenta pinturas de Rose e fotografias de Tarso, ambas sem intervenções. Um pianista vai embalar os visitantes na abertura da exposição.

Tarso Sarraf conta que foi um longo processo de curadoria para selecionar as obras que estarão na mostra. Tarso já assinou exposições fotográficas nacionais em São Paulo, enquanto Rose Maiorana também já expôs sozinha no Rio de Janeiro e em Bruxelas.

Tarso e Rose assinam a curadoria das fotografias. A curadoria da exposição é de Sérgio Oliveira, enquanto Roberta Maiorana fez a leitura da mostra.

Agende-se:

Exposição “Amazônia Líquida”, de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Vernissage: Terça-feira, 16, às 19h

Visitação: de 17 de maio a 9 de junho, de terça à sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 11h às 15h

Local: New Gallery (Rua Padre Garcia Velho, 173, Pinheiros, São Paulo)