Exposição ‘Irradiando Vida’ reúne obras de Rose Maiorana e outros artistas paraenses

A artista plástica e empresária Rose Maiorana participa da exposição "Irradiando Vida", na Galeria Benedito Nunes, em Belém. A mostra reúne obras de 53 artistas paraenses doadas ao Comitê Arte Pela Vida e inaugura na próxima quarta-feira, 9, às 19h, com uma Vernissage. A visitação é gratuita e ocorre de segunda a sexta, das 9h às 17h, até o mês de setembro.

VEJA MAIS

O objetivo da exposição é arrecadar fundos com a venda das obras, para atender às pessoas vivendo com HIV/Aids que são assistidas pelo Comitê Arte Pela Vida, com atividades desde 1996. De acordo com o coordenador, Francisco Vasconcelos, o foco desta ação está voltado, principalmente, visando a proximidade do período das festas de fim de ano.

O nome da exposição vem do desejo que o Comitê almeja alcançar e a expectativa para o evento é grande, destaca Francisco. "Esta segunda edição está muito mais organizada, inclusive porque ganhamos o edital e porque temos o apoio de uma equipe extraordinária, tendo como curador Eduardo Vasconcelos, de modo que o público pode esperar uma grande e linda exposição. E como o nome da exposição já diz, queremos irradiar a vida, especialmente no Natal das pessoas vivendo com HIV/AIDS em extrema vulnerabilidade, então só esperamos um saldo extremamente positivo desta grande exposição", contou.

“Nestes 27 anos de ação voluntária, reconhecida na cidade e no Estado por sua seriedade e compromisso com os Direitos Humanos, a arte, em suas mais diversas expressões e manifestações, permeou cada uma das atividades da ONG Arte pela Vida”, completou Davidson Porteglio, também coordenador do Comitê Arte Pela Vida.

A exposição foi possível, conta Francisco, fruto do edital Prêmio Branco de Melo da Fundação Cultural do Estado do Pará e, também, devido ao processo de construção coletiva. “Conseguimos implementar o projeto baseado no objetivo principal da solidariedade. Convidamos vários artistas de renome nacional e local, tendo alguns novos talentos que vêm se destacando no cenário paraense das artes", iniciou.

"Eles, prontamente, assim como muitos que já fizeram parte da primeira edição, responderam positivamente ao nosso convite, o que nos deixa extremamente agradecidos pela generosidade em atender e aceitar nosso convite com a maior satisfação. A equipe de montagem também é de extremo nível e atendeu gentilmente o nosso convite, coordenada por Marcelo Lobato, que também tem obra sua na exposição”, continuou.

O professor Eduardo Vasconcelos, participou da primeira edição e se voluntariou a contribuir na construção da segunda. Ele conta que realizou a curadoria e se ateve ao nome dado à exposição, na escolha das obras. “O envolvimento e engajamento de um artista na sociedade assume papel fundamental, não somente por meio da sua arte, mas na formação de opiniões, educação, inclusão e o apoio às causas mais diversas. Estes microcircuitos estão presentes nas poéticas de diversos artistas visuais que ao longo dos anos apoiam o Arte Pela Vida e que de forma coletiva estão reunidos nesta exposição, unidos em torno de uma causa”, destacou.

Para a artista plástica Rose Maiorana, uma das homenageadas na exposição, o trabalho desenvolvido pelo comitê é importante e enquanto artista se sente feliz de poder continuar contribuindo com o trabalho do Arte pela Vida. “É muito importante, porque o comitê investe todo o dinheiro arrecadado na ONG. Eu sou madrinha e também serei homenageada, então, sempre que eu faço uma obra, eu colaboro com o comitê. Os valores das obras vendidas serão destinados a este trabalho incrível que eles fazem em prol das pessoas vivendo com HIV/AIDS”, finalizou.

A artista plástica e empresária Rose Maiorana participa da exposição "Irradiando Vida", na Galeria Benedito Nunes, em Belém. A mostra reúne obras de 53 artistas paraenses doadas ao Comitê Arte Pela Vida e inaugura na próxima quarta-feira, 9, às 19h. (Reprodução / Arte de Rose Maiorana)

Serviço

Exposição “Irradiando vida – arte e microcircuitos de afeto, apoio e resistência”

Período: aberta ao público de 10 de agosto até setembro, de segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 17h.

Vernissage: 09/08. Local: Galeria Benedito Nunes, na Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém.

Mais informações: ONG Arte pela Vida (@comiteartepelavida).