Rose Maiorana participa da exposição 'Bandeiras e Cores entre Nós', em Búzios

A exposição "Bandeiras e Cores entre Nós", que reúne mais de 80 artistas, residentes em diferentes regiões do país e no exterior, chega ao município de Búzios, no Estado do Rio de Janeiro, depois de passar por São Paulo, Vaduz e Bruxelas. A artista plástica paraense Rose Maiorana integra o projeto e seus trabalhos fazem parte da mostra que estará exposta à visitação pública de sábado (18) até o dia 27 deste mês, na Galeria N1, no centro de Búzios.

De acordo com os organizadores, a exposição tem como objetivo estimular a criatividade do público. A artista plástica e curadora Angela de Oliveira, junto com a galerista, fotógrafa e curadora Ana Arcioni, natural da Bélgica, assinam e dirigem o projeto “Bandeiras e Cores entre Nós”. Além de artista expositora, Rose Maiorana é também madrinha do projeto.

A exposição pode ser vista na Galeria N1 ( Rua das Pedras, 1 – Loja 6 – Centro, Búzios).