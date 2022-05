Rose Maiorana leva arte a novos espaços

Na noite da quarta-feira (4), a artista plástica e empresária Rose Maiorana levou uma amostra do seu acervo para expor na Adega da Benjamin, situado na Tv Benjamin Constant, no bairro de Nazaré. O espaço ofereceu um sarau aos apreciadores de vinho, que contou também com as participações da poetisa Rose White e do saxofonista e violinista Jeffinho.

Rose Maiorana levou para a adega as telas da nova fase de produção artística, voltada para a botânica, assim como exemplares de fases anteriores, como as séries criadas durante a pandemia e a inicial, de temas geométricos. “Eu estou estudando sobre botânica, visitando museus, estou adorando. É algo que está me empolgando, gosto de cores”, resume.

A artista foi convidada para expor no local pela proprietária, Ana Paula Teixeira. “Estou sendo convidada pela terceira vez para colocar os meus trabalhos em espaços alternativos, como lojas e restaurante. A recepção está sendo muito boa, tenho recebido muitas mensagens, inclusive, de outros pintores”, conta.

Rose Maiorana acompanhada dos filhos e do genro (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Ela, que prepara a próxima exposição para o CCBEU, no dia 10 de setembro, também está apresentando o novo videocast “Lib Arte”, já com dois episódios disponíveis no LibPlay. O próximo passo da empresária é a realização de um projeto social que vai proporcionar espaços de exposição coletiva para artistas iniciantes. “É muito importante dar oportunidade para os novos artistas. Eu abri o espaço de videocast, que eles (artistas) estão adorando e tenho recebido muitos pedidos de entrevista e também muitos trabalhos (artísticos) lindos. Eles querem mostrar a arte deles”.

Sarau com vinho

Jeffinho, que integra a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, levou para o sarau algumas músicas internacionais, incluindo trilhas de cinema, em um show instrumental. “Eu fico intercalando o saxofone e o violino, fica bem bacana, é como se fosse uma troca de vozes, masculina e feminina, com o timbre grave do sax e o agudo do violino, fica uma mistura legal”.

Coube à escritora e poetisa Rose White declamar alguns poemas de própria autoria sobre a temática do vinho, como “Vinho Sempre”. E, em determinado momento da apresentação, ela foi acompanhada por Jeffinho na música “Trilhas”, composição dela com arranjos de Luiz Pardal, que leva o mesmo nome do livro recém lançado pela autora.

“O vinho é pura arte. Eu tenho poesias publicadas, como a recente ‘Paleta de Vinhos’. Para mim, o vinho envolve cores, aromas, música...”, destaca White.

A poetisa Rose White e do saxofonista e violinista Jeffinho (Sidney Oliveira/ O Liberal)

A autora conta que se reencontrou na poesia, assim como no vinho, na espiritualidade e na música, e decidiu compartilhar esses sentimentos ao organizar em Belém uma confraria de vinhos e a publicar poemas em blogues e sites voltados à bebida.

Ana Paula Teixeira conta que o espaço possui um acervo com obras dos artistas plásticos Marinaldo Santos e Sebá Tapajós, entre outros, com o propósito de proporcionar uma experiência de consumo de vinho associada à arte. “Criamos a ‘Quarta-feira com Estilo’, quando chamamos uma empresária, um profissional liberal, um artista para proporcionar aos clientes uma troca de experiências diferente a cada quarta-feira. É uma coisa muito gostosa, que acabou sendo um sucesso”.