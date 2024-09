Exposição imersiva gratuita ‘Círio de Sensações’ propõe uma nova perspectiva do Círio

A partir deste sábado (28), está aberta a exposição “Círio de Sensações” que proporciona uma imersão em imagens, encanto e fé. A mostra fica disponível até o dia 26 de dezembro, com visitação das 9h às 17h.

Com um espaço acessível para pessoas com deficiência e neurodiversas, o local possui rampas, intérpretes de libras, placas em braille e recursos sensoriais, garantindo acessibilidade para os visitantes.

A entrada é gratuita.

A proposta de “Círio de Sensações” é transportar os visitantes para o universo do Círio através de obras digitais e físicas, em uma história visual que celebra o Círio, seus símbolos e emoções, e oferecer ao público uma experiência única, homenageando o Círio de Nazaré em uma instalação artística.

A exposição imersiva tem direção geral de VJ Lobo e co-direção e curadoria da artista Melissa Barbery. O projeto conta com direção técnica de Ihon Yadoya, coordenação de produção de Luiza Lux, projeto arquitetônico da Caco Studio, além da criação de vídeo da sala imersiva de Vitor Souza Lima e consultoria de pesquisa de Mariana Ximenes.

A exposição híbrida combina obras digitais e físicas, e inclui uma sala 360º com projeções de imagem em videomapping. Os diferentes espaços do Museu se integram para criar ambientes que fascinam com homenagens a ícones da festividade paraense, reproduzidos com animações e outras obras de arte integradas à instalação.

“Estamos muito felizes com a exposição imersiva sobre o Círio de Nazaré chegando no momento que a cidade se prepara para a chegada do Círio, que é patrimônio da Humanidade um marco cultural desse estado e que também tem patrocínio da Vale há mais de 20 anos. O Instituto Cultural é hoje o maior apoiador da cultura do país e tem uma atuação muito sólida aqui no Pará. Só em 2024 já são mais de 50 projetos patrocinados e articulados pelo Instituto e toda a nossa atuação aqui no estado tem a intenção de fortalecer a economia criativa, de apoiar os artistas de garantir que todos possam acessar essa programação, a grande maioria gratuita e conectada com o território”, destaca a diretora Executiva do Instituto Cultural Vale, Luciana Gondim.

A exposição é apresentada pelo Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale. A realização é da Amplicriativa, VJ Lobo, Ministério da Cultura e Governo Federal, com o apoio do SIMM - Sistema Integrado de Museus e Secretaria de Cultura do Pará. A exposição conta com a parceria da Mariza Foods.

Agende-se

Visitação: de 28 de setembro até 26 de outubro

Hora: terça a domingo, das 9h às 17h.

Local: Museu do Círio – Rua Padre Champagnat, s/n. Cidade Velha (Complexo Feliz Luzitânia)

Ingressos: Entrada gratuita