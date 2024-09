Qual a origem do Círio de Nazaré? Conheça a história e a primeira procissão da festa

O Círio de Nazaré, considerada a maior festa religiosa do Brasil, atrai milhões de fiéis às ruas de Belém todo mês de outubro, celebrando a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Este ano, a principal procissão será realizada no dia 13 de outubro, o segundo domingo do mês, com o tema "Perseverar na oração, com Maria, Mãe de Jesus", atendendo ao pedido do Papa Francisco para que 2024 seja um ano dedicado à oração.

Por sua importância histórica e cultural, a manifestação religiosa foi reconhecida nos últimos anos como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. No entanto, a origem do Círio remonta ao início do século XVIII.

Conheça a origem do Círio de Nazaré:

Origem do Círio

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré em Belém tem origem em uma lenda que remonta ao início do século XVIII. Tudo começou quando Plácido José de Souza, um caboclo descendente de indígenas e portugueses, encontrou uma pequena imagem de Nossa Senhora nas margens do Igarapé Murutucu, onde hoje está localizada a Basílica de Nazaré.

Segundo a tradição, após levar a imagem para sua casa, Plácido percebeu que ela desaparecia misteriosamente e sempre retornava ao local onde havia sido encontrada. Diante do que interpretou como um sinal divino, Plácido decidiu construir uma pequena ermida para abrigar a santa.

VEJA MAIS

A história rapidamente se espalhou pela cidade, e a devoção cresceu. Com o passar do tempo, o governador da Capitania do Grão-Pará tentou transferir a imagem para a capela do Palácio do Governo, mas, novamente, ela desapareceu e retornou à ermida original. A partir desse momento, a devoção foi oficialmente reconhecida.

Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Primeira procissão do Círio

Em 1790, há a autorização para a realização da procissão. Então, a primeira procissão do Círio oficial ocorreu em 8 de setembro de 1793, quando o presidente da província de Belém do Grão Pará paga uma promessa para obter a cura de uma doença. Francisco de Souza Coutinho transporta, então, ele mesmo, um círio (uma vela). Ele percorreu do palácio do governo até a ermida, onde hoje é a Basílica Santuário de Nazaré. Ele convocou os moradores para a festividade e realizou-se, então, um arraial. A imagem foi transportada em uum carro de bois. O evento foi acompanhado por autoridades civis e eclesiásticas, marcando o início da tradição que, anos depois, foi transformada em uma das maiores demonstrações de fé do país

Em 1901, a procissão passou a ser realizada no segundo domingo de outubro. Hoje, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, com mais de 300 anos, é preservada, e apenas uma réplica participa das procissões, a chamada "imagem peregrina".

Fonte: Dossiê Iphan I Círio de Nazaré

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)