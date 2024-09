Relembre as vezes em que o Círio de Nazaré foi tema de escolas de samba

O Círio de Nazaré, a maior celebração religiosa do Pará, já serviu de inspiração para diversas escolas de samba, levando a devoção a Nossa Senhora de Nazaré - das ruas de Belém - para os desfiles carnavalescos. A festa, que ocorre anualmente no segundo domingo de outubro, também ganha destaque durante o Carnaval, quando os sambistas celebram essa manifestação de fé e cultura.

A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Seja em enredos ou carros alegóricos, o Círio de Nazaré já brilhou em diversas avenidas do samba.

Relembre 4 vezes que o Círio de Nazaré foi tema de escolas de samba.

Estácio de Sá (1975)

Samba enredo "A Festa do Círio de Nazaré" é, até hoje, tema do Auto do Círio. (Reprodução/Redes Sociais)

Em 1975, a Estácio de Sá homenageou o Círio de Nazaré com o samba-enredo "A Festa do Círio de Nazaré". Apesar de terminar na 10ª colocação no Grupo 1, o samba se tornou um clássico e foi imortalizado pela voz de Dominguinhos do Estácio, que todo ano comparecia à procissão em Belém.

"O Círio de Nazaré / Que maravilha a procissão / E como é linda a Santa em sua berlinda / E o romeiro a implorar / Pedindo a Dona em oração / Para lhe ajudar", diz um dos versos do samba enredo.

O desfile trouxe elementos como a berlinda, a Basílica de Nazaré, romeiros e até uma representação do mercado do Ver-o-Peso, encantando o público com a riqueza cultural e religiosa do Pará.

Confira o samba enredo:

[[(standard.Article) Basílica Santuário: ponto de encontro com Nossa Senhora no Círio de Nazaré]]

Viradouro (2004)

A Viradouro apresentou o enredo "Pediu pra Pará, Parou! Com a Viradouro Eu Vou… Pro Círio de Nazaré". (Reprodução/TV Globo)

Em 2004, a Viradouro reeditou o samba de 1975 da Estácio com o enredo "Pediu pra Pará, Parou! Com a Viradouro Eu Vou… Pro Círio de Nazaré". A homenagem ao "natal dos paraenses" emocionou o público e rendeu à escola o 4º lugar no Carnaval daquele ano, garantindo sua vaga no desfile das campeãs.

O desfile contou com a participação de algumas celebridades paraenses, como Fafá de Belém, e trouxe elementos típicos do Círio, como a corda, a berlinda e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Confira o samba enredo:

Unidos de Vila Isabel (2023)

A escola destacou que, durante o Círio, Belém do Pará “é pura emoção e alegria” (Reprodução/TV Globo)

A Unidos de Vila Isabel, em 2023, celebrou o Círio com o enredo "Nessa Festa, Eu Levo Fé", destacando a importância das manifestações religiosas no Brasil e no mundo. A berlinda, a corda e os romeiros foram representados na avenida, e a escola exaltou o Círio como uma das maiores expressões de fé no país.

A emoção tomou conta da Sapucaí com versos como "Pelas ruas, o cortejo, no batuque e na dança / Pedir, agradecer e celebrar / É o dom de superar, renovando a esperança", que homenageavam também a devoção dos romeiros em Belém. A Unidos de Vila Isabel ficou em 3º lugar no Carnaval do Rio de Janeiro de 2023.

Confira o samba enredo:

Império de Casa Verde (2024)

Fafá de Belém é homenageada no Carnaval 2024 (Instagram/Fafá de Belém)

Já em 2024, a escola de samba Império de Casa Verde, de São Paulo, trouxe o Círio de Nazaré em seu desfile em homenagem à cantora paraense Fafá de Belém. O enredo "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta" fez referência à festividade com o carro abre-alas intitulado "Círio de Nazaré indígena: Fafá, a Maria dos Jurunas", que misturou elementos católicos e indígenas. No Carnaval, a escola de samba ficou em 6º lugar.

"O teu manto é a nossa proteção, nós somos a flecha / Que avança na mata ao som dos maracás / Encanto mestiço no ar / Destino sagrado e os sinos dobrados / Renovando sua fé, no Círio de Nazaré", diz um dos versos do samba. A ala das baianas também encantou o público com fantasias que simbolizavam "Senhoras Jurunas sob o manto de Nazaré", misturando elementos católicos e indígenas.

Confira o samba enredo:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)