Cobra grande vai acordar? Conheça a lenda da cobra que ‘mora em baixo de Belém’

Já ouviu falar sobre uma gigantesca cobra adormecida sob a cidade de Belém? A lenda da Cobra Grande é uma das histórias mais conhecidas pelos amazônidas e carrega em seu enredo um misto de temor e fascínio. Embora existam várias versões dessa narrativa popular, há uma que se entrelaça diretamente com o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

Também conhecida como "boiúna", a lenda diz que uma enorme cobra repousa debaixo da cidade de Belém, especificamente entre os bairros da Cidade Velha e Nazaré. A cabeça da serpente estaria na Catedral da Sé, e seu corpo, estendendo-se pelos subterrâneos, alcançaria a Basílica Santuário, onde fica a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Segundo a crença, caso essa cobra desperte, Belém afundaria nas águas do rio.

Ilustração da lenda da Cobra Grande feita por Helô Rodrigues. (Reprodução / Helô Rodrigues / @heloilustra_)

A lenda tem gerado especulações e, especialmente durante a pandemia de 2020, ganhou mais força. Com a suspensão das tradicionais procissões do Círio, a história de que a cobra poderia acordar caso o evento religioso não acontecesse começou a circular.

Algumas pessoas acreditam, inclusive, que a corda da procissão representaria a própria cobra, e o ato dos fiéis, ao segurá-la e seguir o trajeto, seria uma forma de manter a serpente "calma", renovando o encantamento que a mantém adormecida.

A lenda e o misticismo

A Amazônia é berço de incontáveis mitos, sempre cercados pelos elementos da natureza, especialmente as águas dos rios que cercam a região. A lenda da cobra grande, passada de geração em geração, ecoa pelos séculos e atravessa fronteiras entre Pará, Tocantins, Roraima e outros estados.

Além de sua ligação com o Círio, a cobra grande aparece em narrativas da pajelança cabocla, prática espiritual tradicional da região. Nas histórias, ela é tida como um ser místico, semelhante a outras figuras lendárias amazônicas, como o boto e a Matinta Pereira.

Na década de 1970, relatos de um tremor de terra em Belém reacenderam a crença popular de que a cobra havia se mexido. Para os mais supersticiosos, esses tremores são sinais de que a serpente, ainda que adormecida, pode estar prestes a despertar.

Ilustração de Angelim Dos Anjos para conto "A lenda da cobra grande, a terrível boiuna". (Reprodução / Angelim Dos Anjos / @angelim_ilustrart)

A cobra grande e a crença popular

Entre as inúmeras versões da lenda, uma das mais intrigantes sugere que a cidade de Belém foi fundada sobre o ninho da boiúna. E, para impedir que a serpente se movesse, foram construídas, em locais estratégicos, a Catedral da Sé e a Basílica de Nazaré. Enquanto a cabeça repousa na Sé, o corpo da cobra estende-se até a Basílica.

Além de sua ligação com o Círio, o réptil gigante também teria desempenhado um papel fundamental na formação dos rios amazônicos. Segundo a lenda, ao se mover pela terra, a cobra deixava sulcos gigantescos por onde passava, e esses sulcos, ao longo do tempo, teriam se transformado em rios. Para os ribeirinhos de algumas regiões, a cobra grande é uma figura mítica que explica a grandiosidade das águas que cercam as cidades.

Ilustração feita por Ty Silva. (Reprodução/Ty Silva)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)