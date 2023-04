Vigília Pascal lota Catedral da Sé em celebração à ressurreição de Cristo

Uma das celebrações litúrgicas do período de Páscoa na Igreja Católica, a Vigília Pascoal ocorre na noite deste sábado (8), em todas as paróquias. Na Catedral Metropolitana de Belém, a Catedral da Sé, localizada no bairro da Cidade Velha, centenas de fiéis participaram da programação, considerada a maior celebração litúrgica, com cerca de quatro horas de duração. A missão é presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e tem transmissão ao vivo pela TV Nazaré e Redes Sociais. Após a vigília, haverá procissão do Jesus Ressuscitado no entorno da Praça Frei Caetano Brandão. É nesta celebração que é feito o Anúncio de Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo.

