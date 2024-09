Qual o tema do Círio de 2024? Entenda como ele foi escolhido

Todos os anos, o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil, recebe um tema, que guiará a festividade paraense durante todo o mês de outubro na cidade de Belém, no Pará. Além disso, a frase temática busca transmitir uma mensagem de esperança, amor, solidariedade e devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Ele pode abordar questões sociais, ambientais ou espirituais, incentivando a reflexão e a união entre os fiéis.

O tema, escolhido pela Arquidiocese de Belém, serve como uma oportunidade de renovar a fé e a espiritualidade dos participantes, refletindo a realidade e os desafios enfrentados pela sociedade. Para 2024, o tema escolhido é “Perseverar na oração, com Maria, mãe de Jesus”.

“Assim definiu a Arquidiocese de Belém o tema para a Festa de Nossa Senhora de Nazaré em 2024, destacando a importância da oração e a ligação especial com Maria na fé católica. A oração é fundamental para a santidade e a vida cristã, pois estabelece um diálogo com Jesus e permite a contemplação do Pai. Maria é vista como a orante perfeita e a representação da Igreja, fortalecendo a esperança que o fiel manifesta na oração com ela. O Rosário é mencionado como uma maneira de meditar sobre o mistério de Jesus. A escolha do tema também exprime o reconhecimento da Igreja sobre a importância da intercessão de Maria”, publicou a Rede Nazaré de Comunicação, explicando o tema deste ano.

Como é escolhido o tema do Círio de Nazaré?

Tradicionalmente, o tema do Círio de Nazaré de cada ano é anunciado pela Arquidiocese de Belém durante o encerramento da festividade nazarena anterior. A temática da edição de 2024 foi divulgada em 22 de outubro de 2023 pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, durante os penúltimos do Círio, em uma cerimônia à noite que incluiu video maping do Projeto “Cores, Sons e Sensações”, reproduzindo imagens alusivas à festa, projetadas na fachada da Basílica Santuário.

