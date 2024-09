Basílica será substituída? Entenda como será o novo Santuário de Nazaré

O anúncio da construção do novo Complexo Santuário Nossa Senhora de Nazaré, feito na terça-feira (3), teve uma grande repercussão nas redes sociais. E muitos internautas ficaram com uma dúvida: a Basílica será substituída?

O Governo do Pará informou que vai investir R$ 48 milhões na construção do Complexo Santuário Nossa Senhora de Nazaré, uma grande estrutura que será integrada ao Centro Arquitetônico de Nazaré, Basílica Santuário e outros espaços relacionados.

Mas, para esclarecer as dúvidas que surgiram, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) deixou claro que o novo Complexo Santuário não será construído na área que era do Exército. Ele ocupará uma parte do estacionamento. A área que era do Exército já está sendo revitalizada pela DFN e fará parte desse novo complexo, assim como todo o Centro Social de Nazaré.

“Toda essa área será um complexo de devoção a Nossa Senhora, um espaço completando o outro. Nada será destruído ou substituído. O estacionamento continuará existindo e o arraial na época do Círio também. Só terão uma readequação. E aquela área ficará mais bela ainda”, informou a assessoria da DFN. O parque vai continuar na área do estacionamento, só que em menor dimensão, acrescentou.

A iniciativa anunciada pelo governo busca amplificar o acesso dos fiéis, garantindo mais segurança e conforto, ao mesmo tempo, estimulando o turismo religioso e cultural, bem como a movimentação econômica, durante todos os 365 dias do ano, e não somente durante as festividades da quadra nazarena. Conforme a DFN, as obras devem começar entre o fim deste ano e o início de 2025, e durar cerca de dois anos.

VEJA MAIS:

Novo Santuário terá dez mil metros quadrados de área construída

O novo Santuário de Nossa Senhora de Nazaré será construído em parte do terreno do estacionamento da Basílica de Nazaré, de frente para a Rua Dom Alberto Ramos e para a Praça Santuário, integrando-se à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, Praça Santuário, com o Centro Social, Casa de Plácido, Museu Memória, Estação dos Carros e com o parque.

Pelo projeto apresentado à imprensa, serão dez mil metros quadrados de área construída, incluindo estacionamento para carros e motos no subsolo; térreo com nave para 2.670 lugares, presbitério, capela, sacristia, enfermaria, banheiros, loja, secretaria, salas de padres, lanchonete e recepção; mezanino com nave para 1.700 lugares; 1º pavimento com dois novos museus; 2º pavimento com centro administrativo; 3º pavimento com salão de exposições, estúdio de TV e área de imprensa; torre de três níveis; mirante com cafeteria e terraço com imagem de Nossa Senhora de Nazaré, além de outros espaços.

Diretor da DFN, Antônio Salame confirmou que as estruturas da quadra nazarena já não dão conta da demanda no mês de outubro, e na configuração atual, não estimulam o fluxo turístico atemporal que se repete em tantas outras cidades brasileiras e do mundo com tradição religiosa.

"Nossa grande necessidade hoje é de ter mais lugares. A gente sabe que muitos deixam de ir à Basílica, com capacidade para 800 pessoas, principalmente nas épocas festivas, porque não consegue mais acolher com conforto, com lugares sentados. É normal que as pessoas fiquem de pé nas celebrações, inclusive idosos”, disse.

“Vamos ampliar também toda a nossa parte de acolhida, visto que a Casa de Plácido também está pequena para os romeiros. É muito importante essa parceria com o governo do estado, porque se fôssemos trabalhar somente com doações do povo, dos fiéis, construiríamos em cinco, dez anos, e esse ainda seria um prazo fantástico. Tenho certeza que esses investimentos vão ter grande significado também na economia que se movimenta pelo turismo religioso", afirmou.