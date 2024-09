Veja como será o novo Santuário de Nazaré apresentado nesta terça-feira (3)

O projeto arquitetônico do novo Santuário de Nazaré foi apresentado nesta terça-feira (3) durante coletiva com a imprensa realizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e o Governo do Estado do Pará. Essa nova estrutura, que terá 10 mil metros quadrados e 4.370 lugares, será construída em parte do terreno do estacionamento da Basílica de Nazaré, de frente para a rua Dom Alberto Ramos e para a praça Santuário. E ainda, terá áreas para atividades sociais, como cursos e hospedagem para fiéis.

Na ocasião, o projeto do novo templo foi apresentado pelo coordenador do Círio 2024, Antônio Salame, que deu detalhes sobre a obra, e pela vice-governadora do Estado, Hana Ghassan Tuma. O novo Santuário também será integrado com a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, Praça Santuário, Centro Social, estacionamento, Casa de Plácido, Museu Memória de Nazaré e Estação dos Carros.

Com financiamento do Governo do Pará, como anunciado pelo governador do estado, Helder Barbalho, no último dia 26 de agosto. As informações iniciais dão conta de um investimento de cerca de R$ 40 milhões de recursos oriundos do tesouro estadual.

Veja o que terá no Novo Santuário:

Subsolo: Estacionamento para carros e motos

Térreo: Nave para 2670 lugares, presbitério, capela, sacristia, enfermaria, banheiros, loja, secretaria, salas padres, lanchonete, recepção

Mezanino: Nave para 1700 lugares

1º Pavimento: 02 novos museus

2º Pavimento: Centro Administrativo

3º Pavimento: Salão de Exposições / TV / Seg.

Torre: 3 níveis

Mirante com cafeteria

Terrace com N.S. Nazaré

C.Maq. / Reserv.