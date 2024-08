Fiéis lotam a Basílica Santuário para a Missa do Mandato na noite desta segunda (26)

Centenas de fiéis lotaram a Basílica Santuário de Nazaré no início da noite desta segunda-feira (26), para participar da Missa do Mandato, celebração que dá início às peregrinações das imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos lares paraenses. Desde as 7 horas da manhã, a Basílica recebe a comunidade católica para as bênçãos das imagens que percorrem os bairros paraenses. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, preside a missa que prepara para o Círio de Nazaré. Durante a celebração na noite desta segunda-feira, o governador Helder Barbalho e a vice Hana Ghassan anunciaram que o Estado irá financiar as obras do Santuário de Nazaré.

Missa do Mandato 2024 Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal

VEJA MAIS

Tradição

Esta tradição tem como objetivo fazer a preparação espiritual dos devotos para a grande festa da Rainha da Amazônia. A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi criada em 1972 pelo padre Giovanni Incampo, então pároco da Basílica Santuário, com o intuito de uma melhor preparação espiritual dos devotos para o Círio.