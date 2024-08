Círio 2024: Guardas de Nazaré passam por treinamento em preparação para as procissões deste ano

Como parte da preparação para o Círio de Nazaré 2024 , membros da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré (GNSN) passaram por um treinamento na manhã deste domingo (25), no estacionamento do Centro Social de Nazaré. O objetivo foi de capacitar os guardas que reforçam a segurança durante as romarias, sobretudo, nos dois grandes momentos da quadra nazarena: a Trasladação e a Grande Romaria. Também nesta manhã, junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) , foi realizada a revisão das estruturas metálicas que formam as estações da corda.

O treinamento é destinado a todos os guardas, com ênfase especial nos novos integrantes formados neste ano. Durante a manhã, eles fizeram simulações de diferentes momentos das procissões do Círio, inclusive com o atrelamento da corda nas estações. Participaram desse momento as seguintes equipes: Atrelamento, Núcleo da Cabeça da Corda, Estações 5, 4, 3, 2 e 1, Núcleo da Berlinda e Retaguarda da Berlinda.

Com relação à revisão das estruturas metálicas que formam as estações da corda, o objetivo dessa etapa é analisar as condições desses materiais para que se garanta a segurança dos promesseiros no decorrer das romarias, como pontua o diretor de procissão da DFN, Antônio Sousa. "Vemos se elas [as estruturas] estão em perfeito estado, se tem que fazer algum reparo. E, aproveitando isso, a Guarda de Nazaré, além de fazer esse trabalho, faz o trabalho de treinamento de algumas missões que eles têm durante o Círio", afirma.

Com relação ao que é revisado, o diretor descreve: "Isolamento, passar em bloqueios, como trabalhar junto à multidão. Eles fazem esse treinamento e, também, a inspeção das estações". "É uma inspeção técnica. Se ela sofreu algum tipo de avaria durante a procissão ano passado, se precisa reforçar, se tem algum parafuso que pode estar solto", completa Antônio.

Momento é marcado pelo sentimento de que é Círio outra vez

Para o coordenador da Guarda de Nazaré, Oscar Pimenta, o momento também é marcado pelo sentimento de que o Círio está cada vez mais perto. A pouco menos de dois meses para a Grande Romaria, ele destaca que o treinamento também capacita os novos membros da GNSN e fortalece a equipe veterana. "Essa revisão das estações nada mais é do que a gente apertar os parafusos [das estruturas] e colocar as fitas de proteção que têm nos pontos-chave de cada estação para proteção dos fiéis", detalha.

O treinamento capacita os guardas, também, para as diversas situações que venham ocorrer no dia das procissões da quadra nazarena e para ajudar a conter o fluxo de devotos. "Quanto mais pressão do povo, a gente coloca mais guardas naquele setor: na Retaguarda da Berlinda, Núcleo da Berlinda, na Estação 1, que onde tem atrelamento. Hoje, é a prática, mas ainda terão várias reuniões [para preparar para o Círio]", reforça Oscar, ao lembrar da importância da Guarda para o andamento das romarias.

"O nosso trabalho não é só na igreja, mas quanto às procissões, é proteger e garantir que o fiel e o guarda trabalhem e façam a sua promessa de forma segura. Treinou hoje, também, o pessoal da Retaguarda, que fica em volta da Berlinda. Tem alguns treinamentos novos. Tem bastante gente nova. Fazemos essa mescla dos mais antigos com os mais novos. Hoje, tivemos presentes em torno de 1.200 guardas. Somos no total 2.600. Entrou uma turma com mais de 450 pessoas", completa.

Veterano da Guarda fala do envolvimento com a festa maior dos paraenses

O funcionário público Paulo Santos, que é membro da Guarda de Nazaré há 8 anos, conta que esse momento também representa a união do grupo e fala do sentimento ao perceber a chegada de mais um Círio. "É uma emoção muito grande, porque a gente espera [o ano todo]. Na verdade, a gente vive o Círio o ano inteiro. Já é tempo de festejar, de trazer harmonia para todo mundo e já se preparando para estar junto com esse povo [devotos]", relata ele.

Devoto fiel de Nossa Senhora de Nazaré, Paulo, que já sofreu um atentado a tiros e sobreviveu, conta que essa foi mais uma graça alcançada por intercessão da Rainha da Amazônia. Hoje, ele agradece de uma forma especial e mobiliza outras pessoas a terem fé: “Há muitos anos confecciono o manto da minha imagem de Nossa Senhora. Por muitas graças alcançadas com a minha família, resolvemos fazer com que nossos amigos próximos e outras pessoas pudessem colocar suas intenções no forro do manto. E fica lá o ano todo no manto”.