Preparativos para o Círio de Nazaré se intensificam

Em Belém, os devotos de Nossa Senhora de Nazaré já começam a se preparar mais intensamente para o Círio 2024. Neste domingo, 25, ocorre o Encontro de Formação dos Dirigentes de Peregrinação, às 8h, na Assembleia Paraense, e também o treinamento da Guarda e revisão da corda, às 7h, no estacionamento do Centro Social de Nazaré. Os preparativos, que começaram neste mês, vão até o encerramento da festividade, em outubro. Fiéis da santa vivem um momento de grande expectativa.

A educadora física e técnica em enfermagem, Valena Rejane, de 45 anos, é devota de Nossa Senhora desde o nascimento, quando veio ao mundo no encerramento do Círio de 1978: "Minha intimidade com Maria iniciou ainda no ventre de minha mãe. À Nossa Senhora de Nazaré fui consagrada e sempre acompanhava minha mãe nas novenas desde criança... Aos poucos fui entendendo a importância de Maria e a devoção por ela no decorrer da minha vida", comenta.

Ela conta que já viveu muitas experiências de fé ao longo da caminhada de devoção, com pedidos de bênçãos atendidos. Valena cita a aprovação no vestibular, o primeiro emprego e a passagem num concurso público, conquistas pelas quais ela decidiu agradecer pagando promessa na corda. "Foi incrível! Chorei muito e caminhei de joelhos até o altar na escadaria da Basílica", detalha. Esta foi apenas a primeira participação de Valena na corda. Ela conta que já paga promessas dessa forma há 10 anos e lembra que o pedido mais especial que já fez foi em outubro de 2012: constituir uma família. Quase dois meses depois, ela obteve resposta:

"Para minha surpresa, em 12 de dezembro de 2012, aos 33 anos, descobri minha gestação! Maria veio com a resposta".

A educadora física e técnica em enfermagem, Valena Rejane, de 45 anos, diz que é devota de Nossa Senhora desde o nascimento. (Igor Mota / O Liberal)

de casa, não é só Valena que se envolve com o Círio. Ela conta que seus filhos são coroinhas e, junto com o esposo e os sobrinhos, todos fazem parte da Guarda de Nazaré. Juntos, eles fazem todos os preparativos para a chegada de outubro: "Antes de chegar o Círio a gente faz questão de preparar nosso altar. Temos as novenas na casa da minha mãe, na casa do meu sogro e na minha também. E mesmo não morando no antigo condomínio, fazemos questão de reservar uma data para que a santinha venha visitar nossa casa", detalha.

"O Círio faz parte do meu calendário de eventos mais importantes. Faço de tudo para ajustar os plantões e poder participar do máximo de procissões como agradecimento a tantas graças alcançadas. Círio é o meu encontro íntimo com a minha Mãe. Sou uma apaixonada pela Mãe", declara Valena.

Fé e gratidão

Outra devota de nossa Senhora é Joana Silva de Moraes, de 58 anos, dona de casa. A fé também é desde a infância, mas foi na vida adulta que Joana teve a experiência de algumas bênçãos alcançadas que marcaram sua caminhada de devoção. "Há algum tempo atrás, o meu cunhado teve um problema muito grave de estômago, ele foi ao médico e constatou que ele tinha h-pylori. Eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, não podiam comprar o remédio. Eu me sensibilizei e tentei ajudar. Fui na farmácia e lá tinha uma imagem de Nossa Senhora bem grande e eu pedi que ela me ajudasse a comprar aquele remédio para ele".

Joana descreve que havia uma espécie de sorteio acontecendo e, quem conseguisse tirar a cor amarela, teria direito a um medicamento de graça. "Eis que quando chegou a minha vez, a tarjazinha amarela apareceu e eu não tive nem palavras para agradecer. Ali mesmo eu me ajoelhei, agradeci e saí de lá com uma alegria tão grande porque eu sei que foi ela que me ajudou", conta Joana, emocionada.

A dona de casa Joana Silva de Moraes agradece por bênçãos alcançadas. (Igor Mota / O Liberal)

A devota garante que sempre recebe ajuda da santa, nas horas mais difíceis: "Ano passado eu tive um infarto, passei cinco dias na UTI e lá também tinha a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.Eu tenho muita fé em Nossa Senhora e sei que ela está comigo em todos os momentos da minha vida, eu só tenho que agradecer". Ela descreve o que o Círio significa em sua vida: "É uma caminhada de muita fé, de agradecimento, de união com o povo, que tudo fica tão mágico, tão feliz, a união do povo que vem de tão longe para que a gente se confraternize. É isso".

Ainda nesta última semana de agosto, um evento é marcante para o preparo espiritual dos devotos para o Círio 2024. Na segunda-feira, 26, é o Dia do Mandato, na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, marcando a abertura da programação oficial do Círio 2024. A partir das solenidades devem iniciar as peregrinações das imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos lares paraenses. Durante as missas que serão nos horários de 7h, 9h, 12h e 18h, serão abençoadas as imagens da Virgem de Nazaré que percorrerão diversos bairros de Belém. A partir de setembro, inicia o evento Na Praça com Maria, realizado na Praça Santuário, com música, comidas típicas e shows gratuitos e também ocorre o lançamento oficial do Arraial de Nazaré 2024.

Programação Círio 2024

Agosto

26 – Dia do Mandato / Basílica-Santuário / 7h, 9h, 12h e 18h

29 – Sorteio dos carros / Auditório Dom Zico / 19h

31 – 5ª Visita da IP à Região Episcopal / São Vicente de Paulo / 7h

Setembro

1 – 5ª Visita da IP à Região Episcopal / São Vicente de Paulo / 7h

12 – Reunião Órgãos e Agências de Turismo / Marketing e COINP DFN / 19h

19 – Lançamento Oficial do Arraial 2024 / Bom Pastor e Casa de Plácido / 16h

