Círio 2024: treinamento da Guarda e revisão das estações da corda são realizadas no domingo (25)

Neste domingo (25), serão realizadas a revisão das estruturas das estações e o treinamento dos Guardas para as duas maiores procissões da Festa de Nazaré: Trasladação e Círio. A iniciativa é da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, em parceria com a Diretoria da Festa, que neste ano completa 50 anos, marco de meio século de dedicação e fé.

O treinamento será direcionado a todos os guardas, com especial foco nos novos guardas formados este ano, que estarão se preparando para suas primeiras grandes procissões. Irão participar do treinamento as equipes Atrelamento, Núcleo da Cabeça da Corda, Estações 5, 4, 3, 2 e 1, Núcleo da Berlinda e Retaguarda da Berlinda.

Segundo o Diretor de Procissões da Guarda de Nazaré, Guilherme Azevedo, “este ano o treinamento busca capacitar os guardas para as procissões, pois esperamos um quantitativo maior do que em anos anteriores, em que as procissões foram realizadas no formato tradicional. No treinamento também são simuladas situações que possivelmente possam ocorrer durante a Procissão".

Revisão das Estações

No mesmo dia, a Guarda de Nazaré e a Diretoria da Festa também realizarão a revisão das estruturas metálicas que formam as estações da corda, garantindo a segurança dos promesseiros que acompanharão as procissões no segundo final de semana de outubro.

Serviço

Data: 25/08 - Domingo

Horário: 7h

Local: Estacionamento do Centro Social de Nazaré