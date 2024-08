Missa do Mandato dá inicio a programação da Festa de Nazaré na próxima segunda-feira (26/08)

O Círio 2024 terá início oficial na próxima segunda-feira (26/08) com a realização do Dia do Mandato na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Os fiéis poderão levar suas imagens da Virgem para serem abençoadas durante todas as celebrações no dia 26. A partir das solenidades devem iniciar as peregrinações das imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos lares paraenses.

A tradição prepara espiritualmente os devotos para a grande festa da Rainha da Amazônia. Durante as missas que serão nos horários de 7h, 9h, 12h e 18h, serão abençoadas as imagens de Nª Sª de Nazaré que percorrerão diversos bairros de Belém. As missas das 7h e das 18h serão também transmitidas pelas plataformas digitais do Santuário da Rainha da Amazônia, Facebook e YouTube.

Kits disponíveis

Os Kits de Peregrinação para o Círio 2024 estarão disponíveis para retirada na Loja Lírio Mimoso, a partir do dia 27 de agosto, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14 às 17h, de segunda a sexta, com agendamento prévio. Os pedidos deverão ser solicitados por meio de ofício assinado pelo Pároco, diretamente na Loja Lírio Mimoso. Cada kit custará 40,00 e contêm 01 imagem de Nossa Senhora de Nazaré, 15 Livros de Peregrinação e 15 Cartazes. Os interessados também poderão baixar o livro em PDF no site www.ciriodenazare.com.br e no aplicativo oficial do Círio.

A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi criada em 1972 pelo padre Giovanni Incampo, então pároco da Basílica Santuário, com o intuito de uma melhor preparação espiritual dos devotos para o Círio. Em junho daquele ano, o padre Redentorista Daniel Tamaccia veio à capital do Estado do Pará como pregador do Círio.

Uma sugestão do padre Daniel Tamaccia ao padre Giovanni deu início a criação da prévia evangelização um mês antes da procissão do Círio. Tamaccia preparou um esquema de orações para que as pessoas se orientassem durante as peregrinações. Àquela altura, foram providenciadas 300 imagens de Nossa Senhora de Nazaré para serem distribuídas aos leigos que trabalhavam na Basílica e que formavam os grupos evangelizadores.

Cada grupo se comprometeu a visitar cerca de 30 famílias. Logo no primeiro ano, as peregrinações aconteceram em, aproximadamente, nove mil residências. Durante os 30 dias de peregrinação, todas as famílias abriam as portas de suas casas para a Virgem de Nazaré. A nova programação funcionou tão bem que, no ano seguinte, outras paróquias de Belém também pediram para realizar as peregrinações.

Atualmente, igrejas de vários municípios do Estado se envolvem nesse processo de evangelização. Em 1994 foi introduzido o Livro 15 das Peregrinações, um guia que inspira e aproxima os fiéis durante as romarias pelos lares paraenses, que acontecem nos meses de agosto e setembro, em preparação para o Círio.