Círio Solidário oferece serviços de saúde, cidadania e adoção de pets neste sábado (24)

A primeira edição de 2024 do Círio Solidário vai ser realizada neste sábado, 24 de agosto, na Praça Santuário, em Nazaré, de 8 às 14h, com entrega das senhas a partir das 8h. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) tem a expectativa de efetuar cerca de 500 atendimentos. Estão entre os serviços ofertados a emissão de documentos, atendimentos médico e odontológico, feira de adoção de pets em parceria com o abrigo Au Family e aconselhamento espiritual, com as comunidades católicas Mar a Dentro, Shalom, Maíra, Semente do Verbo, entre outras.

Para a realização do evento, a DFN contará com o apoio da Defensoria Pública, Secretaria de Estado das Mulheres, Guarda de Nazaré, Cesupa, Fibra, CINBESA, Abrigo Au Family, Fórum das Novas Comunidades Belém, Fazenda da Esperança, Guarda Municipal de Belém e Polícia Militar.

“Voltamos com o Círio Solidário, um projeto que surgiu durante a pandemia, em 2020, e que veio ampliando e ganhando mais parceiros. Todos os serviços são gratuitos, mas aconselhamos quem tiver interesse na emissão de documentos para chegar cedo”, conta Roberto Damasceno, responsável pela comissão interna de novos projetos (COINP), da Diretoria da Festa.

VEJA MAIS

Serviços disponibilizados:

Atendimentos médicos: avaliação e medição de pressão arterial, clínica geral, cardiologia, gastro e angiologista;

Consultas de avaliação odontológica: com 2 consultórios dentários, escovódromo, orientação e prevenção;

Emissão de documentos: RG, Carteira de Trabalho Digital, 2ª via da certidão de nascimento, casamento e óbito;

Atendimento educativo (direito e cidadania);

Conexão Defensoria (para agendamento), com assistência jurídica;

Adoção de pet com o Abrigo Au Family;

Aconselhamento espiritual, com as comunidades católicas Mar a Dentro, Shalom, Maíra, Semente do Verbo, entre outras.

Balanço

Em 2023, em três edições, foram realizados mais de 1000 atendimentos para emissão de documentos, cerca de 1000 atendimentos médicos, mais de 200 atendimentos estéticos, e mais de 800 cestas básicas distribuídas. Em 2022 foram quatro edições que ofertaram 4.100 atendimentos médicos, 1.100 documentos emitidos, 330 atendimentos jurídicos e mais de 3.000 cestas básicas doadas. Desde 2020, a DFN conseguiu produzir com o dinheiro e alimentos arrecadados através de doações, mais de 10 mil cestas básicas que beneficiaram as paróquias das regiões onde ocorreram as ações.

Serviço:

Círio Solidário

Data: 24/08/2024 (sábado)

Local: Praça Santuário, em Nazaré

Horário: 8 às 14h (entrega de senhas a partir das 8h)

Documentos necessários para os atendimentos médicos: qualquer identificação com foto, como RG, CNH, carteira de trabalho ou certidão de nascimento.