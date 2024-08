Belém tem 70% das vagas em hoteis preenchidas para o Círio

A exatos dois meses para o Círio de Nazaré, que deve reunir cerca de dois milhões de fieis nas ruas de Belém no segundo domingo de outubro, os hoteis da capital paraense já estão com 70% das vagas reservadas para o público que vem de outras cidades. A procura pelo serviço é 20% maior do que na segunda semana de agosto do ano passado, quando apenas 50% dos leitos estavam retidos, conforme indicam os dados da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis do Pará (ABIH/PA).

Antonio Santiago, presidente da ABIH/PA, destaca que os consumidores costumam fazer as reservas para a festividade religiosa com até oito meses de antecedência e que em 2024 a demanda aumentou em comparação a anos anteriores. “Este ano observamos que a procura está melhor. Isso no meu entender deve-se a dois fatores: a mídia sobre Belém, devido à COP-30, e a disponibilidade de mais voos para a capital”, afirma.

No início deste mês, duas companhias aéreas que operam no Pará informaram que irão disponibilizar – a partir do dia 08 de outubro – pelo menos mais 46 voos extras partindo das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Manaus, Macapá e Santarém com destino à Belém.

Santiago comenta ainda que até o início da quadra nazarena a perspectiva é que quase toda disponibilidade de hotelaria da cidade esteja reservada. “Nossa expectativa é em torno de 90% [de ocupação]. Sendo que os hoteis localizados perto do trajeto do Círio já estão praticamente lotados”, cita o presidente da ABIH/PA.

O gerente de vendas, Jeferson Medeiros, porta-voz do hotel Grand Mercure, localizado em uma das vias por onde a imagem de nossa senhora de Nazaré passa durante a festividade, confirma esse cenário. “A gente tem historicamente uma previsão de 85% das vendas até agosto e esse ano já ultrapassamos essa previsão”, afirma. Segundo ele, a expectativa é de que o número de reservas alcance os 100% até o fim de setembro.

Medeiros descreve, que a boa localização e os pacotes específicos para o período, fidelizaram uma clientela que ao longo dos anos se acostumou a antecipar as reservas com até com um ano de antecedência. Em um período de 15 anos, essa parcela do público já representa em torno de 30% a 40% das reservas, segundo o porta-voz. Entre os pacotes pensados para a programação do Círio, ele menciona o almoço e o jantar, que coincidem com momentos estratégicos da programação. “Nós temos o jantar da transladação e o almoço do círio, com a vista das procissões”, explica.

É comum que as vagas nas hospedagens sejam preenchidas por pessoas que não tem parentes ou ligação em Belém, uma vez que o Círio é visto como o “natal dos paraenses”, momento em que as famílias costumam se reunir para confraternizar e receber os familiares de fora da capital em casa.

Cenário em valores

De acordo com informações apuradas pelo Grupo Liberal em sites de reservas, o preço das diárias para dois adultos nos hoteis de Belém varia, em média, de R$188 a R$783, com opções para todos os públicos. Desde os quartos mais simples até as acomodações de luxo.

Além dos hoteis, outras opções para se hospedar na cidade das mangueiras são os hostels. Os locais tem como diferencial as acomodações que costumam ser compartilhadas, o que contribui para um valor mais em conta neste tipo de estadia. As diárias encontradas nesta modalidade em Belém giram em torno de R$90 a R$240.