Círio 2024: Diretoria da Festa recebe carro para as visitas oficiais da Imagem Peregrina hoje (5)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) recebe nesta segunda, (5) em frente à Basílica Santuário, o carro oficial utilizado nos deslocamentos da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A entrega será a partir das 18h. O carro estará adesivado com os motivos do cartaz oficial do Círio de Nazaré deste ano. O recebimento do veículo é parceria com a Alucar Locadora de Veículos e Rodobens.

Todas as visitas oficiais da Imagem Peregrina às instituições públicas e privadas no período que antecede as procissões serão realizadas neste veículo, que é cedido para utilização até o encerramento dos festejos, no final de outubro. O carro também leva a Imagem em diversas procissões oficiais, como o Traslado para Ananindeua e Marituba e a Moto Romaria.

Para o diretor de eventos e proprietário da Alucar, Ronaldo Martins, a parceria com a empresa, que já dura 12 anos, firma mais uma vez a importância dos patrocinadores para a realização da Festa de Nazaré. “O carro já se tornou um símbolo do Círio, pois quando ele passa pelas ruas da cidade, todos já sabem que ali está a Imagem de Nossa Senhora. E é lindo ver o povo pedindo as bênçãos”, diz o diretor.

O Círio é uma grandiosa manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Realizado há mais de 200 anos em Belém/PA foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Em 2024, será celebrado no dia 13 de outubro.

Serviço:

Entrega do carro para as visitas oficiais da Imagem Peregrina

Data: 5 de agosto

Hora: a partir das 18h

Local: em frente à Basílica Santuário de Nazaré