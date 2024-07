Veja o que muda com a restauração da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém

O restauro da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, segue em pleno andamento dos trabalhos. Até o momento, 60% de todo processo está concluído em função do término da terceira de 5 etapas, que compreende a parte central do Santuário e deve levar de 9 a 10 dias úteis. A expectativa é de que, até o final do ano, 80% de toda a obra esteja finalizada.

Logo em seguida, terá início a quarta etapa, com foco na parte lateral direita, onde já estão montados os andaimes para atuação nas cúpulas laterais, mosaicos e vitrais, além de outras partes específicas, para atuação da equipe de restauradores.

Como será durante o Círio?

Obras de restauro na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (Foto: Icaro Farias)

Marcos Oliveira, um dos engenheiros responsáveis pela obra, ressalta os planos que já foram definidos para o período do Círio 2024: "Com a proximidade do Círio, nosso objetivo é deixar livre toda a parte que o público frequenta. As capelas laterais, onde ficam as imagens, é onde vamos trabalhar nesse período". Todo o aparato que já foi instalado para execução da quarta etapa, será desmontado em meados de setembro, e os trabalhos vão ser concentrados nas capelas.

“Os corredores laterais, nave central, altar, as capelas do fundo, que são a parte que as pessoas e os funcionários frequentam, essas áreas, vamos deixar totalmente liberadas para público. Daí em diante toda a equipe vai se concentrar nas capelas laterais do lado direito, por ser uma área mais reservada e o público não ter acesso, tudo para que não haja interdição total das obras”, detalha o engenheiro.

Coordenador do Círio 2024, Antonio Salame, pontua que o planejamento realizado para a obra de restauro da Basílica Santuário de Nazaré prevê as obras na nave central e nas duas naves laterais até o final de setembro, ficando o restauro da área do transepto e altar central após as festividades do Círio 2024. “Desta forma, durante o mês de outubro e toda a quinzena da festividade, a Basílica estará com a plenitude de sua ocupação”, enfatiza Salame.

Padre Francisco Cavalcante, pároco da Basílica Santuário de Nazaré, afirma que a logística pensada neste contexto de restauro tem a finalidade de dar andamento a todo esse processo de revitalização da Basílica. “E também cuidar para que a programação do Círio aconteça com toda tranquilidade e serenidade de forma tal que todo o povo de Deus será acolhido e também poderá acompanhar de perto as novidades desse âmbito do Restauro da casa da mãe de Nazaré”, pontua Padre Cavalcante.

Cripta

A cripta, que fica no subsolo do Santuário, está com os trabalhos bem adiantados. Por se tratar de um processo de requalificação do espaço, bem diferente do que está sendo feito na parte interna do Santuário, os trabalhos por lá estão em fase de acabamento.

Sem interdição

A obra é feita sem que haja interdição do acesso dos frequentadores da Basílica, e adequada de modo que as celebrações possam ocorrer normalmente, com segurança reforçada, por meio da sinalização e equipamentos de segurança instalados por toda extensão do Santuário. O restauro é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, pela Lei federal de incentivo à cultura (Lei Rouanet).

Conforme a coordenadora geral do projeto, Luci Azevedo, o andamento da obra está dentro do cronograma previsto. “Temos uma equipe dedicada ao trabalho e tudo é feito da melhor forma possível priorizando o conforto e a segurança do público que vier acompanhar as celebrações da festa do Círio de Nazaré”, destaca Luci.