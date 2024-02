Obras na Basílica: segunda etapa do restauro inicia nesta semana

Nesta semana, as obras de restauração e conservação da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, avançam para a área central da igreja, denominada nave. Os andaimes começaram a ser montados para o isolamento da área e dão início à segunda etapa dos trabalhos. A previsão é de que sejam instalados em, aproximadamente, uma semana.

Serão executados, nesta fase, reparos no forro e telhado. Apesar da limitação do espaço, não houve alteração da programação da Igreja, que mantém as missas e celebrações em seus respectivos horários, divulgados amplamente nas redes sociais da Basílica Santuário. Durante as missas, os trabalhos são suspensos até o fim das cerimônias.

Para Padre Francisco Cavalcante, o pároco de Nazaré, o projeto de Restauro e Conservação da Basílica Santuário de Nazaré é uma obra peculiar. "Ela avança aos olhos do povo de Deus. Por isso, é importante contar com a paciência de todos os fiéis, filhos e filhas, devotos de Nossa Senhora e visitantes da Basílica Santuário", destaca.

O restauro, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio de Lei federal de incentivo à cultura, segue protocolos de segurança, que fazem parte das medidas de proteção e permitem aos fiéis acompanhar a obra, fazer suas orações e participar das celebrações.

Foram instaladas telas de proteção, isolamento das cadeiras laterais à esquerda, onde os serviços se concentram, neste momento, e esta proteção será estendida para a área central da igreja também.

Serviço

Programação da Igreja

SANTA MISSA:

Segunda a sexta-feira:

7h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré e pela TV Nazaré

9h – Capela Bom Pastor

Transmissão pela Rede Vida e pelo YouTube da Basílica de Nazaré, as sextas-feiras

12h – Basílica Santuário de Nazaré

18h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré e pela TV Nazaré

Adoração às quartas-feiras:

19h30 – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré

Sábado:

7h – Basílica Santuário de Nazaré

9h – Basílica Santuário de Nazaré

12h – Basílica Santuário de Nazaré

17h – Basílica Santuário de Nazaré

Domingo:

6h30 – Basílica Santuário de Nazaré

8h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pela TV Cultura e pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré

10h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré

12h – Basílica Santuário de Nazaré

16h – Basílica Santuário de Nazaré

18h – Basílica Santuário de Nazaré

Transmissão pelo Facebook e YouTube da Basílica de Nazaré

20h – Basílica Santuário de Nazaré



Funcionamento da Igreja

Segunda a Sexta: 6h às 19h30

Quarta: 6h às 21h

Sábado: 6h às 18h30

Domingo: 6h às 13h e de 15h às 21h

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade)