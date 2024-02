Grande Belém inicia Campanha da Fraternidade 2024 neste sábado; confira as programações

A Região Metropolitana de Belém (RMB) inicia, neste sábado (17), as celebrações da Campanha da Fraternidade (CF 2024) nas oito regiões episcopais com missas presididas pelos sacerdotes locais. A Paróquia Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, localizada no bairro do Coqueiro, na capital paraense, sedia a missa de abertura da CF 2024 da região episcopal Coração Eucarístico de Jesus. A sagrada eucaristia começou, às 7h, com a celebração do monsenhor Agostinho Cruz, vigário geral da Arquidiocese de Belém, e deve contar com a participação das paróquias que compõem a região episcopal. A abertura da tradicional mobilização católica segue hoje nas demais igrejas e vai até no domingo (18).

O lançamento oficial da Campanha de Fraternidade deste ano ocorreu na Quarta-Feira de Cinzas (14), com a mensagem do papa Francisco enviada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Com o tema “Fraternidade e Amizade Social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23, 8), a sexagésima CF foi inspirada na encíclica “Fratelli Tutti” do papa Francisco e reflete a preocupação do episcopado brasileiro em promover a fraternidade frente aos desafios sociais atuais. Entre os objetivos específicos da CF 2024 estão superar a cultura da indiferença, cegueira e descaso, além de estimular a construção de pontes e a experiência da amizade social.

De acordo com a CNBB, em 2023, com os recursos da Coleta Nacional da Solidariedade foram aprovados 240 projetos solidários de empreendedorismo comunitário, combate à fome, entre outros, e distribuídos R$ 6.577.799,88. Nesta edição dos 60 anos da iniciativa, serão cinco semanas intensas de mobilização, que culminarão na coleta nacional, no dia 24 de março , e em todas as celebrações do fim de semana do Domingo de Ramos.

Confira a programação da Campanha da Fraternidade na Grande Belém

Sábado (17) abertura nas regiões episcopais

► Coração Eucarístico de Jesus – Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio (Satélite)

7h –Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém

► São Vicente de Paulo – Santuário Santa Rita de Cássia (Cidade Nova)

17h30 – Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

► Menino Deus – Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua)

19h – Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém

► São João Batista – Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Icoaraci)

19h- Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

Domingo (18) abertura nas regiões episcopais:

► Sant’Ana – Santuário São Judas Tadeu (Condor)

7h –Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém

► Santa Maria Goretti – Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré) 10h- Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém ► Nossa Senhora do Ó – Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro) 18h30 – Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém ► Santa Cruz – Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Pedreira) 19h – Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém