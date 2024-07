Imagem Peregrina chega ao Rio de Janeiro para o 16º Círio de Nazaré da cidade

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (18), para participar do 16º Círio de Nazaré da cidade. A primeira celebração ocorreu às 9h no 3º Comando Aéreo Regional (COMAR). A programação é extensa e se encerra no próximo domingo (21), com missa na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no bairro de Botafogo, a partir das 11h.

Em 2021, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré subiu o Corcovado ao encontro do Cristo Redentor, em um momento de oração e bênçãos. Em 2022, a visita retomou de forma presencial.

“Hoje nosso Círio de Nazaré já é realizado em várias cidades do Brasil e fora, como Portugal e Miami, nos Estados Unidos, com a presença da Imagem Peregrina, e é muito importante mais este meio de evangelizar e levar nossa fé para o mundo”, diz Antônio Salame, coordenador do Círio 2024.

A primeira celebração ocorreu às 9h no 3º Comando Aéreo Regional (COMAR) (Foto: Divulgação | DFN)

Sobre o Círio no Rio de Janeiro

Esta será a décima sexta edição do Círio de Nazaré na cidade do Rio de Janeiro, levado ao Rio pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta, em 19 de abril de 2009. Dom Orani, no período de 2004 a 2009, foi Arcebispo de Belém do Pará.

Confira a programação:

18/07

11h - Visita ao Convento de Santo Antônio Largo da Carioca, s/n – Centro

14h - Visita à Capela Nossa Senhora de Nazaré – Cacuia – Ilha do Governador Praça Amazônia (R. Arriba, S/N) – Cacuia

17h30 - Visita à Capela Nossa Senhora de Nazaré – Camorim – Barra da Tijuca Rua São Marcelo, 15 – Camorim

20h - Visita à Capela Nossa Senhora de Nazaré – Vila Paciência – Santa Cruz Rua São Gomário, 2 - Vila Paciência - Santa Cruz

19/07

10h30 -Visita ao Educandário Nossa Senhora de Nazaré – Catumbi Rua Dr. Agra, 115 – Catumbi

11h30 - Visita ao Hospital do Câncer II (INCA) – Santo Cristo Avenida Via Binário do Porto, 831 - Santo Cristo

13h - Intervalo na Catedral Avenida Chile, 245 – Centro

15h30 - Barca – Praça XV/Paquetá Praça Quinze de Novembro, 21 – Centro

17h - Missa na Paróquia Bom Jesus do Monte – Rua Praia dos Tamoios, 45 – Paquetá

19h30 – Barca – Paquetá/ Praça XV

20/07

8h - Terço na Basílica Santuário de São Sebastião – Tijuca

9h - Missa O Rio Celebra (Rede Vida) na Basílica Santuário de São Sebastião – Tijuca Rua Haddock Lobo, 266 – Tijuca

10h30 - Visita à Paróquia São Paulo Apóstolo – Copacabana Rua Barão de Ipanema, 85 – Copacabana

11h30 - Visita ao Centro de Tradições Nordestinas – São Cristóvão Campo de São Cristóvão - São Cristóvão

14h - Visita à Paróquia Jesus de Nazaré – Maré Rua Ivanildo Alves, 83 – Maré

15h30 - Mini Círio (Concentração no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla) e Missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandenses - Acari Hospital: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 10.976 – Acari

Igreja: Rua Guaiuba, 130 – Acari

19h - Missa e Vigília na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Anchieta Praça Nossa Senhora de Nazaré (R. José Lourenço) 18B – Anchieta

21/07

8h - Missa (TV Brasil) no Outeiro da Glória – Glória Praça Nossa Sra. da Glória, 26 – Glória

9h30 - Missa na Paróquia São Tiago – Inhaúma Praça Vinte e Quatro de Outubro, 165 – Inhaúma

11h - Missa na Paróquia Nossa Senhora da Esperança – Botafogo Rua Conde de Irajá, 465 – Botafogo