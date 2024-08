Belém terá 46 voos extras para o Círio de Nazaré, informam companhias aéreas

Companhias aéreas que atuam no Pará confirmaram que vão disponibilizar pelo menos mais 46 voos extras de cidades das regiões Norte, Sudeste e Nordeste para Belém no mês de outubro, período em que é celebrado o Círio de Nazaré e a capital paraense recebe um alto fluxo de turistas. Considerada uma das maiores festas religiosas do mundo, cerca de dois milhões de pessoas são esperadas para participarem da procissão junto à Virgem de Nazaré.

VEJA MAIS

Tradicionalmente realizada no segundo domingo do mês de outubro, a festividade religiosa reúne fieis do Brasil inteiro em Belém durante a quadra nazarena, com uma média de cerca de 80 mil turistas, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA).

Diversos setores já se preparam para a movimentação na cidade, entre eles os de hotelaria, comércio e transportes. A Azul informou que vai aumentar as operações com 30 voos extras, a partir do dia 08 de outubro, a fim de atender à demanda do público que irá viajar para participar da quadra nazarena em Belém.

Segundo as informações repassadas pela companhia, de Macapá para Belém serão seis voos extras, de 10 a 16 de outubro. Eles decolam do Aeroporto de Macapá às 00h10 e pousam às 01h05 em Belém. Já a partir de Manaus, os voos saem na terça (08), quinta (10) e domingo (13) com destino a Belém. Na terça e quinta, os aviões decolam às 17h30 de Manaus. No domingo, a saída acontece às 03h05.

Para quem virá da capital cearense, os voos de Fortaleza para Belém estão programados para os dias 10 e 14 de outubro, com saída às 18h20, na quarta, e às 14h55, na segunda. Recife terá também dois voos com destino à cidade das mangueiras: um no dia 08 e outro no dia 10. Já quem for sair de Belo Horizonte tem como opção o voo do dia 12 de outubro, às 13h.

“A Azul mais uma vez estará presente em um evento tipicamente regional, mas de interesse nacional, como é o Círio. Muito além de proporcionar conforto no trajeto aos clientes que vão acompanhar, essa iniciativa valoriza a cultura brasileira”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da companhia.

Já a empresa Gol informou que terá 16 operações extras com foco na alta demanda durante o Círio de Nazaré. De acordo com a companhia, quem for embarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tem opções de voo nos dias 10, 11 e 14 de outubro. No caso de passageiros que viajarão de Santarém para Belém os voos serão nos dias 10, 12 e 14. Também sairão voos a mais do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo à capital paraense, nos dias 11 e 14.

O Grupo Liberal também entrou em contato com a Latam, que não divulgou informações sobre voos extras, mas disse que irá operar os seguintes voos em outubro: 28 semanais na rota Belém-São Paulo/Guarulhos; 10 voos semanais na rota Belém-Brasília; 7 voos semanais na rota Belém-Fortaleza; 3 voos semanais na rota Belém-Macapá; e 2 voos semanais na rota Belém-Manaus.

Confira as cidades que terão voos extras para Belém

Santarém

10, 12 e 14 de outubro

Macapá

10 a 16 de outubro

Manaus

08, 10 e 13 de outubro

Fortaleza

10 e 14 de outubro

Recife

08 e 10 de outubro

Belo Horizonte

12 de outubro

São Paulo (GRU)

10, 11 e 14 de outubro

Rio de Janeiro (GIG)

11 e 14 de outubro