Círio 2024: procura por serviços de saúde, cidadania e adoção de pets movimenta o Círio Solidário

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza, neste sábado (24/8), a primeira edição de 2024 do Círio Solidário, que vai ocorrer na Praça Santuário, em Nazaré, de 8 às 14 horas. A expectativa da DFN é realizar cerca de 600 atendimentos. Serão ofertados serviços de emissão de documentos, atendimentos médico e odontológico, feira de adoção de pets, em parceria com o abrigo Au Family, e aconselhamento espiritual.

Antônio Salame, coordenador do Círio 2024, disse que a procura da população pelos serviços superou as expectativas da DFN. “A gente tinha pedido 500 atendimentos, e a gente está vendo que a procura foi muito grande. Então foi uma surpresa para nós, que Deus nos permita atender a todos naquilo que a gente conseguia”, disse.

“E conseguimos emitir muitos documentos, se não encaminhar, consultas médicas também, se não também fazer um encaminhamento adequado, que muitos animais sejam adotados. Então, atendimento também no escovódromo, no atendimento odontológico, e atendimento também que a gente está fazendo de espiritual. Bem como estamos também com o pessoal da Fazenda da Esperança”, continuou Salame.

Moradora do bairro do Jurunas, Francinete Moreira, de 42 anos, veio ao Círio Solidário em busca de exames de gastroenterologista, responsável pelo tratamento clínico das doenças do aparelho digestivo. Ela gostou tanto da ação que pontuou que esse tipo de evento deveria ser mais frequente.

A imagem mostra Francinete Moreira, de 42 anos, moradora do bairro do Jurunas, vestida com uma camisa roxa florida, no interior da Praça Santuário. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Eu não poderia perder essa oportunidade e vim aqui hoje para mostrar meus exames. Está sendo maravilhoso o atendimento aqui, pessoas muito educadas tratando a gente, maravilhoso. Achei muito importante a Igreja realizar esse evento e poderia ser pelo menos de três em três meses", avaliou Francinete.