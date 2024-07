Diretoria da Festa de Nazaré vai pedir reunião para aumentar segurança na Praça Santuário

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) vai solicitar, ainda esta semana, uma reunião com órgãos da segurança pública do estado e do município como forma de tentar solucionar os constantes roubos, furtos de cabos e entre outras ocorrências que vêm acontecendo com frequência ao redor da Praça Santuário.

Segundo o diretor de Arraial, Rodolfo Kalume, na semana passada, ocorreu mais um furto dos cabos de energia da Praça Santuário, desta vez os cabos que já haviam sido repostos pela DFN, de outros furtos. Com isso, já somam sete furtos, em 30 dias, apenas o que a DFN teve conhecimento. Também vêm ocorrendo cenas lamentáveis de brigas entre usuários de drogas, com uso de armas brancas, o que coloca em risco todos que visitam o local.

"É uma situação antiga, mas que só vem piorando nos últimos tempos. A situação é bem complicada para moradores, para as pessoas que transitam pela área e também às pessoas que frequentam a igreja. Nós optamos em deixar apenas um portão da praça aberto, como estratégia de segurança", pontua o diretor de Arraial.

A Praça está provisoriamente com alguns trechos sem energia e a DFN está providenciando o restabelecimento, mais uma vez, assim como uma solução definitiva para este problema, pois a população está a 76 dias do Círio de Nazaré e a Praça Santuário é um dos principais locais de realização dos eventos.

A Polícia Civil informa que dois suspeitos foram apresentados pela Guarda Municipal de Belém à Seccional de São Brás, onde foram presos em flagrante pelo crime de furto. A PC reforça que todos os casos registrados dessa tipificação criminal são investigados pela delegacia que atende a área.