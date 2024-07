Imagem Peregrina de Nossa Senhora encerra visita ao Círio no Rio de Janeiro neste domingo

O Círio do Rio de Janeiro encerrou neste domingo (21) com uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no bairro de Botafogo. Às 11h, os fiéis presentes puderam acompanhar a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A extensa programação mariana iniciou na última quinta-feira (18) com uma celebração litúrgica no 3º COMAR. Esta foi a décima sexta edição da romaria na cidade, trazida pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, em 2009.

Também na manhã deste domingo, às 8h, foi realizada uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Glória do Outeiro, conhecida popularmente como Igreja da Glória. E, às 9h30, outra celebração que marcou o dia foi na Paróquia São Tiago, em Inhaúma. Com o tema “Perseverar na Oração, com Maria, Mãe de Jesus”, a Imagem Peregrina percorreu vários bairros da cidade.

Ao longo de três dias, o Círio do Rio contou com programações em instituições de ensino, hospitais e comunidades paroquiais. A Imagem Peregrina também participou de atividades na ilha de Paquetá, onde foi celebrada uma missa na Paróquia Bom Jesus.

VEJA MAIS

Mini Círio

Um dos pontos altos foi no sábado (20), às 15h30, com o Mini Círio. A concentração da procissão foi no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, seguida de missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandenses, no Acari. À noite, às 20h, houve missa e vigília na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Anchieta.

Ainda na quinta-feira, quando iniciaram as programações do Círio, a Imagem Peregrina realizou visitas ao Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no centro da cidade. À tarde, o ícone de fé mariana seguiu para celebrações na Capela Nossa Senhora de Nazaré, na Cacuia, Ilha do Governador, e na Capela Nossa Senhora de Nazaré, em Camorim, Barra da Tijuca. À noite, houve visita à Capela Nossa Senhora de Nazaré, em Vila Paciência, Santa Cruz.

"Quando Nossa Senhora vem, Ela traz a paz e onde está o conflito ou a guerra reina a paz e a concórdia. É uma graça muito grande receber a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em nossa Arquidiocese. Foram bela e comovidas peregrinações nestes dias que ora encerramos", diz Dom Orani.

Ele define que "o Círio de Nazaré é uma forma de todos nós expressarmos a nossa fé, em Deus por intercessão de Nossa Senhora". 'Foi o momento para evangelizar as ruas do bairro, os morros de nossa cidade e comunidades. O Círio é missionário, pois vamos ao encontro das pessoas com Nossa Senhora e onde a Mãe está, também está o Filho. A missão é justamente ir ao encontro do outro e com isso muitos corações são tocados", completa o Arcebispo do Rio.

Devoção

Em 2021, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré subiu o Corcovado ao encontro do Cristo Redentor, em um momento de oração e bênçãos. Em 2022, a visita retomou de forma presencial. “Hoje, nosso Círio de Nazaré já é realizado em várias cidades do Brasil e fora, como Portugal e Miami, nos Estados Unidos, com a presença da Imagem Peregrina. É muito importante mais este meio de evangelizar e levar nossa fé para o mundo”, diz Antônio Salame, coordenador do Círio 2024.