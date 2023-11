Círio de Miami: devoção a Nossa Senhora de Nazaré atravessa horizontes

Neste domingo (19), acontece o primeiro Círio de Nazaré nos Estados Unidos, na Igreja Santa Catarina de Siena (Saint Catherine of Siena Catholic Church, em inglês), em Miami. Organizada pela comunidade católica de Kendall, cidade na área metropolitana de Miami, a procissão terá corda, berlinda e presença da Imagem Peregrina, às 18h no horário de Miami e 20h no horário de Brasília. O evento acontece mostra que a maior manifestação de fé dos paraenses vem atravessando fronteiras e horizontes, para outros Estados e países.

Na programação, haverá uma missa na Igreja de São Vicente (St. Vincent Catholic Church, em inglês), na cidade de Margate, a 65 km de Miami, às 21h30, horário de Miami, e 23h30, horário de Brasília. O Círio de Miami possui como tema “Fé e oração com Maria ultrapassando fronteiras”.

No dia 20, a Imagem Peregrina visitará a cidade de Ave Maria, uma pequena cidade universitária na Flórida, criada em homenagem a Nossa Senhora, em 2007.

De acordo com o responsável pela realização da procissão nos Estados Unidos, Carlos Waldney, desde o ano passado há a tentativa de levar a Imagem de Nossa Senhora para perto da comunidade católica brasileira que reside em Miami.

“Depois de muitas tratativas, conseguimos organizar tudo para este ano e vamos realizar aqui um breve momento de representação da grandiosidade do Círio de Nazaré. Vamos conduzir Nossa Senhora pelas proximidades da igreja, em uma Berlinda, com toda a devoção que ela merece”, conta Carlos Waldney.

Antônio Salame, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), explica sobre o objetivo de expandir o Círio para outros lugares. “Nosso maior objetivo é evangelizar, levar nosso Círio de Nazaré para todos os locais, para levar a mensagem de fé e devoção. A comunidade católica em Miami é bem expressiva, então conseguimos atender este pedido e Nossa Senhora estará mais próxima deles”, ressalta o coordenador da DFN.

Não é a primeira vez que a Imagem Peregrina participa de uma procissão fora do Pará. Desde 2009 a Imagem Peregrina vai até o Rio de Janeiro para uma agenda de visitas, peregrinações e participação em um chamado “mini-Círio”, realizado no bairro de Acari, Zona Norte do Rio.

Para os paraenses que participam do Círio fora do Estado, é uma emoção e uma oportunidade de fortalecer sua devoção à Rainha da Amazônia.

Círio de Miami

A comunidade católica de Kendall, na área metropolitana de Miami, organiza o primeiro Círio de Nazaré dos Estados Unidos, que acontecerá neste domingo (19), precedido de peregrinações e visitas em cidades vizinhas, sempre com a presença da Imagem Peregrina. O tema escolhido foi “Fé e oração com Maria ultrapassando fronteiras”. Os eventos contam com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré, da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e do Consulado-Geral do Brasil em Miami.

Confira a programação:

DIA 19

Círio de Nazaré na Igreja Santa Catarina de Siena, em Miami - Flórida – No horário de Miami: 18h | No Brasil: 20h

Missa na Igreja de São Vicente, em Margate - Flórida – No horário de Miami: 21h30 | No Brasil: 23h30

Círio no Rio de Janeiro

Na sua 15ª edição, nos dias 13 a 16 de julho de 2023, o Círio de Nazaré do Rio de Janeiro teve como tema "Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho". A programação foi extensa, assim como tradicionalmente é em Belém, contando a partir da chegada da Imagem Peregrina no aeroporto, visitas a conventos e santuários, à realização do evento oficial do Círio na cidade.

A belenense e técnica de enfermagem Rosa Castro, 35, que mora próximo ao bairro da Tijuca, participa do Círio de Nazaré do Rio de Janeiro desde que a devoção chegou no Estado. “Sempre participei desde quando o [Cardeal Arcebispo] Don Orani veio para o Rio e trouxe a devoção do Círio”, conta.

Rosa fala que a família viaja todos os anos para participar do Círio em Belém, mas que ela não consegue por causa do trabalho. “Uma pena que pra mim não dá”, expressa.

Como tradição do Círio, as comidas típicas não podem faltar. As comemorações não são diferentes na casa de Rosa. “Fazemos igualzinho as nossas comidas típicas. Não pode faltar o nosso vatapá, a maniçoba, o arroz paraenses e tacacá”, comenta.

Para a belenense, o Círio é um momento de sentimentos aflorados, independente de onde seja realizado. “A emoção para mim é a mesma, sendo uma procissão com tanta gente como em Belém ou aqui com menos gente. O Círio é a devoção, o amor, a intercessão que eu tenho por Nossa Senhora”, afirma.

Quando estou na procissão aqui no dia do Círio, vejo a emoção de muitas pessoas, chorando, agradecendo, pedindo graças a ela. Fico lembrando do Círio de Belém e penso: ‘mãezinha aquela multidão está lá e nós estamos aqui também te homenageando, agradecendo por tantas graças’, conclui Rosa.