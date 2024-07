VÍDEO: Cantores lançam tema oficial da programação do Círio 2024

O projeto musical “Bendito Encontro”, produzido pela LEP Music Brasil, lançou nas plataformas digitais a canção “Bendito Encontro - É Círio”, tema oficial da abertura do Círio de Nazaré 2024. O paraense Rhenan Sanches, a capixaba Jamily Tavares e o paraibano Felipe Alcântara se conheceram em 2022, no Festival Brasil de Todos Os Ritmos. Um ano depois, a produtora Tayana dos Santos, também responsável pelo evento de abertura do Círio, convidou os três cantores e suas diferentes histórias para viver a experiência de estarem no projeto “É Círio Outra Vez”, o que resultou em um encontro rodeado de devoção.

A abertura oficial do Círio de Nazaré de 2024 está marcada para o dia 8 de outubro, quando os três jovens subirão ao palco da Praça Santuário, no show oficial de abertura do Círio, apresentando a canção e dando início à uma das maiores manifestações religiosas do mundo e maior do Brasil.

Até lá, o grupo lançará mais duas músicas além da oficial e um EP. Todas com um tom mais jovial, fazendo com que a devoção abrace todas as idades. “Viver e ver tudo o que acontece no Círio nos move a querer, cada dia mais, aquilo que Deus quer”, conta Felipe. Jamily concorda: “Agora queremos falar do Círio para os jovens, e passar para eles o que é essa devoção que nos aproxima de Cristo”.

Entre os três jovens que já vinham construindo suas carreiras, o desejo com a música “Bendito Encontro - É Círio” é unânime: propagar o amor de Nossa Senhora de Nazaré e fortalecer a fé dos jovens. “Há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher e a música é uma ferramenta muito eficaz para que Deus acesse esse vazio”, diz Jamily. “É muito mais do que uma simples música, transcende a fé de cada um”, concorda Felipe e Rhenan completa “desejo que quem escutar, viva e sinta tudo isso e a música é um convite para que mais pessoas tenham esse Bendito Encontro".

Felipe Alcântara é ex-participante do Superstar (Globo). “Felipinho”, como é chamado pelos fãs, de 36 anos, vem se destacando cada vez mais no forró e na Nova MPB. Com quatro turnês na europa levando a cultura nordestina, o paraibano tem um álbum lançado e diversos singles.

Capixaba de 20 anos, Jamily Tavares iniciou sua relação com a música desde os 5 anos. Desde então, se apresenta na igreja, onde serve até hoje à Santa Bárbara. Em 2022, foi destaque como cantora e campeã do Concurso Cultural Novos Brasis, parte do festival Brasil de Todos Os Ritmos.

Já Rhenan Sanches, aos 36 anos, sendo mais de 18 de carreira, o artista tem 7 álbuns, 4 DVD’s, 3 vídeo clipes gravados e vários sucessos na região Norte do Brasil. Paraense, é devoto de Nossa Senhora de Nazaré (Com informações da LEP Music Brasil).