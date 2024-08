Círio 2024: Diretoria do Círio inicia reparos nos carros de promessas e berlindas

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) iniciou a manutenção dos 14 carros de promessa que participam da procissão do domingo e do traslado dos carros para o galpão da Companhia Docas do Pará (CDP), das quatro berlindas e do carro berlinda. Os 14 carros de promessas, as quatro berlindas e mais o carro berlinda vão participar das 13 procissões do Círio de Nazaré deste ano.

Os carros vão ter as estruturas reparadas, receber retoques na pintura, além de uma revisão geral nos pneus e em toda a estrutura. O serviço deve ser concluído em até 30 dias e é importante devido a quantidade de ex-votos (objetos de cera) que recebem durante as procissões.

As berlindas, incluindo a berlinda da Trasladação e do Círio, também vão sofrer reparos. “A Berlinda do Círio, que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, tem uma manutenção específica, que já foi realizada ano passado. Este ano vamos apenas fazer uma limpeza geral e reparar um vidro danificado”, disse o diretor de patrimônio da DFN, Antônio Pinheiro.

Integram o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além da Berlinda: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família e Carro da Saúde, além de quatro Carros dos Anjos, que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré.

O primeiro carro de promessa a ser inserido no Círio lembra o milagre acontecido em 1182 com Dom Fuas Roupinho, fidalgo português, que esteve prestes a despencar num abismo com seu cavalo. Ele recorreu a Nossa Senhora de Nazaré e foi salvo. E foi a Rainha de Portugal, Dona Maria I, que ordenou a inserção deste carro na grande procissão, em 1805.

VEJA MAIS

O serviço deve ser concluído em até 30 dias e é importante devido a quantidade de ex-votos (objetos de cera) que recebem durante as procissõe (Foto: Ivan Duarte / O Liberal (Arquivo))

Saiba mais sobre os carros do Círio

Berlinda

A berlinda começou a fazer parte do Círio a partir de 1855, em substituição a uma espécie de carruagem puxada por cavalos ou bois, chamada de palanquim. Em 1880, o Bispo Dom Macedo Costa mandou fazer uma berlinda que levasse a imagem sozinha.

Em 1926, a berlinda foi transformada em andor e assim saiu até o Círio de 1930. Hoje a berlinda que carrega a imagem da Virgem de Nazaré na procissão do Círio já é a quinta da história. Confeccionada em 1964, pelo escultor João Pinto, ela tem estilo barroco e é esculpida em cedro vermelho. Ornamentada com flores naturais na véspera do Círio, a Berlinda é colocada sobre um carro com pneus, que na procissão é puxado pela corda conduzida pelos devotos. Este ano completa 60 anos saindo nas procissões da Trasladação e do Círio.

Carro de Plácido

O carro representa o caboclo Plácido José de Souza que encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos pescadores portugueses, e a levou para casa. No dia seguinte, a imagem havia sumido e o caboclo foi reencontrá-la entre as pedras do igarapé Murutucu, no mesmo lugar onde estava da primeira vez.

Em 2000, o Carro do Caboclo Plácido foi doado pela Prefeitura de Ananindeua - projeto e execução do Arquiteto e Artista Plástico Fernando Pessoa.

Coordenador - Augusto Cezar de Almeida Vasconcelos. Pte. da Comissão de Procissão e Ordem - José Maria Freitas Amaral. Prefeito de Ananindeua - Manoel Carlos Antunes (Pioneiro).

Dimensões: Altura - tem mais de 4,00 m; Comprimento - 6,00 m (cambão - 2,00 m) e Largura - 3,20 m.

Carro da Saúde

Em 2021, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e os padres barnabitas apresentaram oficialmente um novo “Carro dos Milagres”. Denominado “Carro da Saúde”, o novo símbolo foi criado em homenagem ao padre Santo Antônio Maria Zaccaria, que além de religioso, era também médico e dedicou-se a salvar vidas. A justificativa para a inserção de mais um carro à procissão foi devido à pandemia da Covid-19, um momento histórico bastante angustiante que marcou o mundo todo e que, por isso, justifica uma mudança no conjunto dos carros. A inserção deste carro veio para marcar este momento, de dois anos sem a maior manifestação de fé.

Por isso, o Carro da Saúde vem trazendo Santo Antônio Maria Zaccaria, no intuito de homenagear e agradecer aos profissionais de saúde que se dedicaram com tanto empenho no combate à pandemia. Com a inclusão, a festa passa a ter agora 14 carros.

Descrição do carro

Nas laterais do carro as gravuras com a seguinte frase: Antônio Maria Zaccaria médico, padre e santo. A imagem segura com a mão direita uma cruz, simbolizando a religiosidade do Círio, e na esquerda leva a Imagem branca de Maria de Nazaré, que ficou conhecida em 2020 como Nossa Senhora de Nazaré da Saúde, depois da distribuição pela DFN para cerca de 40 hospitais de Belém. Na representação, o santo abençoa os profissionais da saúde.

Carro da Sagrada Família

Por ser o Círio uma festa que além de evangelizar, remete o encontro das famílias. Por este motivo foi definido pelo Pároco de Nazaré, Padre Giovanni Incampo, em 2017, a inclusão na procissão do carro que representa a Sagrada Família de Nazaré (Jesus, Maria e José).

Barca Portuguesa

É uma Xavega, tipo de barco usado em Portugal para a pesca. Refere-se a essa barca como instrumento de pescar peixes e ao Círio como instrumento de pescar Cristãos. Foi mandada à cidade de Aveiros no ano de 1971, quando era vigário de Nazaré o Pe. Vicente Schiena, intermediado pelo Dr. Augusto Meira.

Dimensões: Altura - 4,27 m; Comprimento - 7,32 m (cambão - 1,62 m) e Largura - 2.60 m.

Barca da Guarda Mirim

Em 1990, a Barca dos Escoteiros foi introduzida a pedido dos Escoteiros do Mar através de seu Pte. Caetano, que prestou por um longo tempo serviço na Diretoria do CÍRIO.

Dimensões: Altura - 1,50 m; Comprimento - 7,60 m (cambão - 2,30 m) e Largura - 2,50 m.

Barca com Remos

Refere-se a essa barca como instrumento de pescar peixes, ao Círio como instrumento de pescar pessoas para o caminho de Jesus Cristo por intercessão da Nossa Senhora de Nazaré.

Dimensões: Altura - 3,36 m; Comprimento - 7,05 m (cambão - 1,90 m) e Largura - 2,42 m.

Barca Nova

Refere-se a essa barca como instrumento de pescar peixes, ao Círio como instrumento de pescar pessoas para o caminho de Jesus Cristo por intercessão da Nossa Senhora de Nazaré.

Dimensões: Altura - 1,70 m; Comprimento - 6,80 m (cambão - 1,55 m) e Largura - 2,00 m.

Barca com Vela

Refere-se a essa barca como instrumento de pescar peixes, ao Círio como instrumento de pescar pessoas para o caminho de Jesus Cristo por intercessão da Nossa Senhora de Nazaré. Em 1982 - A Barca de vela foi doada por Chico Fonseca (JONASA) que também foi Diretor da Festa.

Dimensões: Altura - 1,86 m; Comprimento - 6,05 m (cambão - 1,85 m) e Largura - 2,50 m.

Carro Dom Fuas Roupinho

Inicialmente este carro representava somente o milagre acontecido em 1182 com o fidalgo português, evitando que seu cavalo despencasse em um abismo à beira do Atlântico, milagre esse que difundiu a devoção a Virgem em terras portuguesas.

O grupo de Dom Fuas Roupinho foi imposto pelo conde dos Arcos, Dom Marcos Noronha de Brito, governador e capitão geral de 1803 a 1806, que a pedido de Dona Maria, rainha de Portugal introduziu em 1805, um carro alegórico para lembrar o primeiro milagre de Nossa Senhora de Nazaré em Portugal. Também conhecido como Carro dos Milagres por representar dois milagres - Dom Fuas e o escalador do Brigue São João Batista. Hoje este carro também representa o milagre do escalador do Brigue São João Batista.

Dimensões: Altura - 2,60 m; Comprimento - 7,05 m (cambão - 1,75 m) e Largura - 3.63 m.

Carros dos Anjos

A cada carro de Anjos comporta cerca de 50 vagas totalizando 200 crianças, que são identificadas com crachá emitido pela Organização. Durante o percurso do Círio, voluntários distribuem lanche, água e os cuidados necessários para os pequeninos. As inscrições podem ser feitas pelos pais ou responsáveis em um balcão no corredor lateral da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré no mês de setembro ou enquanto houver vagas, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h30 às 12h.

Para efetivar a inscrição é necessária a apresentação das cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, RG e CPF dos pais ou responsáveis, comprovante de residência e um número de contato atualizado. Crianças na faixa etária de 4 a 9 anos podem participar. No dia do Círio de Nazaré, 13 de outubro, a concentração será às 5h30 no local previamente agendado pela coordenação dos carros dos Anjos.

Histórico

O Grupo do Carro dos Anjos da Paróquia de Nazaré foi formado em 1972, visando auxiliar aos que pagam promessas levando crianças vestidas de anjos nos carros do Círio, devido ao grande número de problemas que aconteciam até então, tais como crianças que se perdiam ou até mesmo se machucavam. Cerca de 300 voluntários atuam neste trabalho.

Barca Cesto de Promessas

Antes do Círio, os 14 carros que representam e carregam as promessas dos romeiros do Círio de Nazaré serão levados para os galpões da Companhia Docas do Pará (CDP), onde ficam até o momento de serem incorporados à procissão. Os carros de promessas têm nomes identificados de acordo com a ordem na procissão: Carro de Plácido, Barca dos Escoteiros, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, carro Dom Fuas, carro da Santíssima Trindade e quatro carros dos Anjos.

Os veículos abrigam os objetos levados pelos promesseiros em agradecimento à Virgem de Nazaré e representam a devoção do povo paraense a sua padroeira. Antes da saída dos carros é feita uma oração com todos os participantes - diretores da Festa de Nazaré, Guarda de Nazaré, promesseiros, representantes de colégios que farão a coleta das promessas na procissão de domingo, motociclistas, Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (SeMob) e Polícia Rodoviária Federal.

O Cesto de Promessas em especial é um depósito de fé, onde as pessoas colocam dentro dele seus pedidos e agradecimentos. Após a festa estes papéis são abençoados pelo reitor da Basílica Santuário e queimados em uma linda cerimônia.