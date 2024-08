Abertura da programação oficial do Círio 2024 começou com a missa do mandato nesta segunda

A Missa do Mandato, que marca a abertura da programação oficial do Círio de Nazaré, foi realizada na manhã desta segunda-feira (26) na Basílica Santuário de Nazaré e reuniu dezenas de fiéis na primeira celebração do dia, às 7h. Com a benção das imagens da santa, o momento dá início as peregrinações das imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos lares paraenses.

Todas as celebrações na Basílica de Nazaré, nesta segunda-feira, serão dedicadas à benção das imagens. Ao longo do dia, ainda serão realizadas outras missas, às 9h, 12h e 18h, também com benção as imagens da Virgem de Nazaré que percorrerão diversos bairros de Belém durante as tradicionais novenas.

Missa do Mandato Foto: Ivan Duarte / O Liberal

Esse momento é precedido pela Formação de Dirigentes de Peregrinação, que foi realizado no último domingi (25), na sede campestre da Assembléia Paraense. O evento foi destinado às pessoas que se disponibilizam para trabalhar como dirigentes de peregrinações e receberam, neste dia, a formação necessária para ministrar os encontros realizados em várias residências e empresas de Belém em preparação espiritual para o Círio 2024.

Tradição

Esta tradição tem como objetivo fazer a preparação espiritual dos devotos para a grande festa da Rainha da Amazônia. A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi criada em 1972 pelo padre Giovanni Incampo, então pároco da Basílica Santuário, com o intuito de uma melhor preparação espiritual dos devotos para o Círio.