Helder Barbalho anuncia que governo doará mais de R$ 40 mi para Basílica

Durante a Missa do Mandato, que marcou o início oficial da 232ª edição do Círio de Nazaré, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou investimentos destinados ao evento e à infraestrutura religiosa de Belém. Junto com a vice-governadora, Hanna Ghassan, Helder esteve presente na quarta e última celebração do dia, realizada na noite desta segunda-feira (26), na Basílica Santuário de Nazaré.

O primeiro anúncio foi um patrocínio de R$ 2 milhões para a organização do Círio deste ano, valor que será repassado pelo governo do estado para garantir o sucesso da maior procissão católica do Brasil. Helder assinou o termo de compromisso diante dos fieis e de Dom Alberto Taveira.

“Este ano, o governo do estado renova seu compromisso de participar como apoiador do Círio de Nazaré, repassando o valor de dois milhões de reais, para que tenhamos uma extraordinária procissão, a de número 232,” declarou Helder Barbalho.

O governador também anunciou um investimento ainda mais volumoso: R$ 40 milhões para a construção de um novo anexo no Complexo do Santuário de Nazaré. O projeto, atualmente em fase de concepção pela diretoria da Basílica e pela Arquidiocese de Belém, prevê a criação de uma nova estrutura de acolhimento para os fiéis.

“Assumimos o compromisso de viabilizar a construção de um santuário anexo ao Complexo de Nazaré, para que possamos ter uma nova estrutura de acolhimento aos cristãos, devotos e peregrinos,” explicou Barbalho. “Queremos que o Círio seja cada vez mais uma manifestação religiosa e cultural de alcance mundial, estimulando o turismo religioso”, disse o governador.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelo público presente, que aplaudiu repetidamente enquanto entoava o nome da Virgem Maria. De acordo com Antonio Massoud Salam, diretor e coordenador do Círio 2024, a nova estrutura é um sonho antigo e promete acomodar um número maior de devotos, oferecendo um espaço adequado para visitas ao longo de todo o ano.

“Nossa estrutura atual não comporta todos os fiéis. O número de devotos cresce a cada ano, e a Igreja precisa crescer junto,” afirmou Salame.