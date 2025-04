Programação do Círio de Nazaré não terá Descida do Glória em maio; veja outras mudanças!

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) anunciou algumas mudanças no calendário do Círio de Nazaré 2025. O calendário oficial foi divulgado no início deste ano com diversas atividades. Dentre as mudanças estão as datas de visitas da região episcopal, a apresentação de Nossa Senhora de Nazaré no Theatro da Paz, e a não descida da imagem original do Glória, devido à reforma da Basílica de Nazaré.

A reforma da Basílica Santuário de Nazaré impedirá a tradicional cerimônia de descida da imagem original do Glória no mês de maio, que é apresentada, e fica próximo dos fiéis pela comemoração do Mês Mariano, pela cerimônia da Coroação de Nossa Senhora e pela comemoração do título de Basílica Santuário. A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré está guardada dentro da Basílica enquanto durar a reforma do espaço. Entretanto, a Descida do Glória em Outubro, no mês do Círio, será realizada normalmente.

Outra mudança é a não realização da festa Mamãe Vai Dançar, organizado pela diretoria, em maio. A festa foi substituída pela apresentação de Orquestra Sinfônica no Theatro da Paz.

CALENDÁRIO DO CÍRIO DE NAZARÉ 2025 - MARÇO E MAIO

MARÇO

- 15 e 16 (Sáb e Dom) - 7h:

Evento: 1ª Visita da Imagem Peregrina (IP) à Região Episcopal Santa Maria Goretti

Local: Santa Maria Goretti

Diretorias: Procissões / Evangelização

MAIO

- 03 e 04 (Sáb e Dom) - 7h

Evento: 2ª Visita da IP à Região Episcopal Santana

Local: Santana

Diretorias: Procissões / Evangelização

- 07 (Quarta) - 20h

Evento: Um Espetáculo de Mãe

Local: Theatro da Paz

Diretorias: Eventos

- 11 (Dom) - 10h

Evento: Missa da Diretoria / Bênção das Medalhas

Local: Basílica Santuário

Diretorias: Evangelização

- 23 (Sex) - 17h

Evento: Abertura da Quermesse Mariana / Festividade da Paróquia

Local: Praça Santuário

Diretorias: Eventos / Arraial

- 24 e 25 (Sáb e Dom) - 7h

Evento: 3ª Visita da IP à Região Episcopal São João Batista

Local: São João Batista

Diretorias: Evangelização / Procissões

- 31 (Sáb) - 17h

Evento: Missa da Coroação de Nossa Senhora

Local: Basílica Santuário

Diretorias: Marketing / Eventos / Engenharia de Patrimônio / Coordenação

- 31 (Sáb) - 18h15

Evento: Apresentação do Cartaz do Círio 2025

Local: Basílica e Praça Santuário

Diretorias: Evangelização / Marketing / Decoração